Elon Musk dit que les humains se rendront sur Mars dans six ans et disposeront de voitures entièrement autonomes dans 10 ans

Nimish Sawant03 déc.2020 14:19:14 IST

«Je me sens assez confiant, dans environ six ans», a répondu le fondateur de SpaceX et Tesla, Elon Musk, lorsqu’on lui a demandé de donner un calendrier réaliste de la date à laquelle les humains pourraient se rendre sur Mars. «Si nous avons de la chance, peut-être quatre ans. Nous voulons essayer d’envoyer un véhicule non équipé sur Mars dans deux ans. Musk a réitéré qu’il souhaitait développer des technologies permettant aux humains de rendre la vie multi-planétaire.

Musk était à Berlin, en Allemagne, pour recevoir le prix Axel Springer le 1er décembre. Nommé d’après l’une des plus grandes entreprises médiatiques d’Allemagne, le prix Axel Springer en est à sa cinquième année. Les précédents récipiendaires du prix incluent le scientifique américain et auteur de « Surveillance Capitalism » Shoshana Zuboff (2019), le fondateur d’Amazon Jeff Bezos (2018), le fondateur de World Wide Web Tim Berners-Lee (2017) et le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg (2016). En regardant la liste relativement courte des lauréats, on a presque l’impression que le prix récompense non seulement les icônes de la Big Tech, mais aussi ceux qui critiquent les politiques adoptées par ces mêmes sociétés de Big Tech.

Dans le cadre de la cérémonie de remise des prix, Musk s’est entretenu avec le PDG d’Axel Springer Mathias Doepfner et a longuement parlé de ses ambitions de mettre des humains sur Mars.

«Je suis optimiste quant à l’avenir sur Terre, mais il est important d’avoir une assurance-vie pour l’humanité», a déclaré Musk, qualifiant son ambition de Mars non pas d’un plan B pour l’humanité, mais simplement de quelque chose d’excitant et d’inspirant pour la société. Le SpaceX de Musk a démontré son excellence en ce qui concerne ses ambitions spatiales. Après ça envoyé deux astronautes à la Station spatiale internationale, plus tôt cette année, La NASA a maintenant certifié le Falcon 9 et le Crew Drago de SpaceXn système de vols habités pour les missions d’équipage à destination et en provenance de l’ISS.

Musk semblait d’humeur à donner des échéanciers à certains de ses projets. Voyage sur Mars – dans six ans; Voitures entièrement autonomes – dans dix ans; Véhicules électriques – 70 à 80% de toutes les voitures seraient électrifiées en dix ans, et ainsi de suite.

Pas intéressé par une prise de contrôle hostile

La capitalisation boursière de Tesla (plus de 500 milliards de dollars) est bien supérieure à celle des constructeurs automobiles allemands tels que Volkswagen, BMW, Audi et autres, malgré la vente d’une fraction du nombre de voitures vendues par les opérateurs historiques. Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait d’acheter un constructeur automobile allemand, Musk n’a pas répondu par un «non» catégorique. Tout en soulignant le fait qu’il ne voudrait pas se livrer à une prise de contrôle hostile d’un constructeur automobile, Tesla serait ouvert aux discussions si un constructeur automobile les abordait avec la bonne proposition.

Hormis les discussions sur l’acquisition de marques automobiles, Musk veut définitivement une plus grande part du marché européen. Depuis qu’il a annoncé l’ouverture de Gigafactory 4 près de Berlin, il a reçu des réceptions de niveau rockstar dans le pays non seulement par les fans de Tesla, mais aussi par les autorités de l’État. La Gigafactory 4, également appelée Giga Berlin, devrait commencer ses activités en juillet 2021, fabriquant des batteries, des blocs-batteries et des groupes motopropulseurs en plus d’assembler la Tesla Model Y.Dans un pays qui se vante de grands noms de l’automobile tels que BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes et plus, Musk affirme que Giga Berlin verra une capacité de 500000 voitures d’ici la fin de 2022.

Mais Giga Berlin, malgré son rythme de construction rapide, a sa juste part d’opposants. Le terrain sur lequel l’usine est en cours de construction n’a pas encore reçu d’autorisation environnementale et plus de 400 objections ont été présentées à l’agence de l’environnement de l’État.

Micro-usines d’ARN et Neuralink

Lors de sa dernière visite à la Gigafactory en construction en octobre, Musk a même arrêté chez CureVac, la société biopharmaceutique basée dans le sud de l’Allemagne qui travaille sur un vaccin COVID-19. C’est la même entreprise que l’ancien président américain Donald Trump voulait acheter afin de pouvoir fabriquer des vaccins exclusivement pour les États-Unis.

Une filiale de Tesla est en train de fabriquer des micro-usines d’ARN – également appelées imprimantes portables à ARN moléculaire – pour Curevac, afin de l’aider dans sa production de vaccins. Selon Musk, l’ARN et l’ADN synthétiques peuvent transformer la recherche de guérison des maladies en un «problème logiciel». Musk est même allé jusqu’à dire que l’ARN et l’ADN synthétiques pourraient même aider à ralentir le vieillissement à l’avenir.

En septembre, Musk a montré ce qu’il appelait « Un Fitbit pour votre crâne » – essentiellement un prototype expérimental d’implant neuronal dans le cerveau de trois porcs pour surveiller leur activité cérébrale. Il s’agissait de la première démonstration d’une société co-fondée par Musk en 2016, Neuralink.

Parlant des objectifs à court terme de Neuralink, Musk a déclaré: «À court et moyen terme, Neuralink va simplement aider à guérir les blessures au cerveau et à la colonne vertébrale. En fait, nos premiers produits implantés seraient destinés aux tétraplégiques, leur permettant de contrôler un ordinateur ou un téléphone, simplement en utilisant leur esprit. Musk n’a fourni aucun calendrier pour cette innovation.

La super-intelligence numérique plus dangereuse qu’une bombe nucléaire

Musk a également exprimé ses inquiétudes concernant l’intelligence artificielle générale, appelant à une surveillance du gouvernement dans les développements de l’IA afin de garantir la sécurité humaine. «La superintelligence numérique a le potentiel d’être plus dangereuse qu’une bombe nucléaire.»

On a remarqué un sentiment de prudence lorsque Musk a été interrogé sur l’IA et sur la façon dont la Chine la perçoit. Musk a noté qu’il n’était pas juste de prétendre que la Chine ferait preuve de prudence, et a déclaré que d’après les discussions qu’il avait eues avec les autorités chinoises, elles semblaient également concernées par l’IA. «Ils sont plus susceptibles d’avoir une surveillance plus et plus forte que les autres pays, je pense», a déclaré Musk. La Gigafactory 3 de Tesla est située à Shanghai, en Chine.

Interrogé sur les plus gros problèmes auxquels le monde est confronté, Musk a évoqué l’AGI et «l’effondrement de la population». Selon Musk, des taux de natalité inférieurs conduiraient à une situation où l’âge moyen serait plus élevé et où «les jeunes sont de facto réduits en esclavage, prenant soin de la population âgée».

S’exprimant sur la façon dont il évaluerait le succès de Tesla et SpaceX, Musk a déclaré: «Si vous regardez en arrière du futur et dites quel est le bien fondamental de Tesla, je dirais que vous devriez probablement nous évaluer en comprenant combien d’années Tesla a accéléré le avènement de l’énergie durable. Pour SpaceX, ce serait, dans quelle mesure avons-nous amélioré la probabilité que l’humanité soit une civilisation spatiale.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂