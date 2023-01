Elon Musk coupe l’indemnité de départ des employés de Twitter licenciés et les avertit à l’aide de spams

11 janvier 2023 14:49:54 IST

Quand Elon Musk a repris Twitter et licencié près de la moitié de son personnel d’origine, son équipe a assuré que les employés qui ont été licenciés et ceux qui ont choisi de quitter l’organisation recevraient une jolie indemnité de départ, qui comprendrait une assurance maladie pour quelques personnes. mois, ainsi que d’autres avantages.

À tel point que de nombreux anciens employés avaient en fait décidé de lancer leur propre entreprise en utilisant les indemnités de départ. Cependant, tout cela était basé sur des assurances verbales. La plupart des personnes licenciées par Musk et son équipe étaient censés recevoir leur lettre d’indemnité de départ d’ici la première semaine de janvier 2023, ce qui indiquerait officiellement ce qu’ils recevraient exactement dans le cadre de leurs indemnités de départ.

Selon un rapport de Fortune, la rémunération accordée aux anciens employés de Twitter est nettement inférieure à celle à laquelle ils avaient droit. Le même rapport a également révélé que le courrier d’indemnité de départ était dans un format tel qu’il a atterri dans le dossier spam et que de nombreux employés ont manqué le courrier.

Musk a été poursuivi par un certain nombre de groupes différents d’anciens employés de Twitter, pour diverses raisons, toutes liées à la manière dont Twitter a licencié des employés ou forcé des employés à quitter l’entreprise.

Dans le but de réduire les coûts, Musk a non seulement demandé aux équipes financières de Twitter de ne pas payer les fournisseurs avec lesquels ils ont travaillé, mais également de ne pas payer le loyer des espaces de bureaux qu’ils occupent.

De plus, Musk a en fait essayé de se frayer un chemin de payer une quelconque indemnité de départ, à cause de laquelle il avait déjà été impliqué dans un autre procès.

Musk a également cessé d’offrir des déjeuners gratuits, une politique mise en place par le co-fondateur et ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey. Musk a également demandé à son équipe de vendre aux enchères des appareils de cuisine, des meubles inutilisés et plusieurs autres bibelots depuis le siège de Twitter à San Francisco.

Twitter a récemment licencié davantage d’employés, en particulier de l’équipe de confiance et de sécurité, qui s’occupe principalement de la modération du contenu mondial et surveille de près les discours de haine et le harcèlement sur la plate-forme. En outre, le rapport révèle également que l’entreprise a licencié des employés des équipes chargées de la politique de désinformation, des appels mondiaux et des médias d’État sur la plate-forme.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?