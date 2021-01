Elon Musk change sa ‘bio’ Twitter pour mettre « #bitcoin » et la valeur grimpe de 5000 € en une heure

L’impact d’une personne comme Elon Musk lors de la publication de tout type de message sur Twitter est de plus en plus spectaculaire. Déjà dans le passé, il avait démontré sa puissance et son influence en soutenant les crypto-monnaies telles que le dogecoin, et maintenant il a fait quelque chose de similaire avec Bitcoin.

En fait, Musk n’a même publié aucun message: il n’a changé que sa « biographie » ou sa courte description de compte sur Twitter, qui ne contient plus que le texte « #bitcoin« avec laquelle il semble montrer son soutien à cette crypto-monnaie. L’effet a été immédiat et incroyable, car en une seule heure, la valeur d’un bitcoin a augmenté de 5000 dollars.

C’est parler Musk et élever le pain (et les dogecoins, et les bitcoins …)

La valeur du bitcoin a considérablement augmenté ces derniers mois, mais ces dernières semaines, il y avait eu une certaine stabilité: Après avoir atteint un sommet et dépassé brièvement 40000 dollars, le bitcoin est tombé de manière significative à la barrière des 31000 puis a regagné du terrain ces derniers jours.

Avant que Musk ne fasse quoi que ce soit, la valeur du bitcoin était d’environ 32200 €. En changeant votre «bio» sur Twitter et en mettant «#bitcoin», la fièvre d’achat s’est déchaînée et en une heure seulement, cette valeur a augmenté de 5 000 € à 37 400 €.

Cette hausse rend une fois de plus claire deux choses: premièrement, la volatilité d’une crypto-monnaie qui donne le vertige. Deux, l’influence que Musk n’exerce plus sur ses followers sur les réseaux sociaux (Il en a 43,7 millions sur Twitter), mais dans les médias et les industries, il parvient à osciller en moins de 280 caractères.

Cet impact des « influenceurs » commence en fait à faire l’objet de nombreuses controverses, et a fini par mettre les plateformes elles-mêmes en échec et les réseaux sociaux qui sont aujourd’hui des références absolues pour nous informer.

Les récents vetos de Trump par Facebook ou Twitter – qui ont également récemment suspendu le compte VOX – et des phénomènes comme celui qui s’est produit ces jours-ci avec r / WallStreetBets (également promu par Musk) démontrer une tournure inquiétante des événements dans lequel ces personnes montrent qu’elles ont un pouvoir que seuls les grands médias ou les grandes entreprises avaient auparavant.