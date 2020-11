Elon Musk annonce des tests COVID-19 « faux » suite à des résultats positifs et négatifs

La nouvelle de l’augmentation des cas de COVID-19 a balayé les États-Unis et il est rapporté que l’Amérique sera bientôt, une fois de plus, confrontée à un verrouillage. Plus de 243000 personnes aux États-Unis ont perdu la vie à cause de maladies liées aux coronavirus, et les gens sont maintenant plus que jamais testés car il y a eu de nouvelles exigences pour les résultats du COVID-19 avant de voyager ou de retourner au travail. Avec le retour de COVID à la hausse, Elon Musk a décidé de jeter un coup d’œil aux techniques de test et selon lui, quelque chose ne va pas.



La fiabilité des tests COVID-19 a été remise en question et Elon tire la sonnette d’alarme sur la validité des résultats. « Quelque chose d’extrêmement faux se passe. A été testé pour le covid quatre fois aujourd’hui », a tweeté Musk. « Deux tests sont revenus négatifs, deux sont revenus positifs. Même machine, même test, même infirmière. Test rapide d’antigène de BD. »

Musk a ensuite demandé s’il y avait quelqu’un connaissant ces tests spécifiques qui pourrait lui donner des données sur l’exactitude des résultats en fonction des cycles. Au lieu d’écouter les opinions des utilisateurs de Twitter, Elon Musk a utilisé ses connexions pour parler directement avec des techniciens de laboratoire. « Le laboratoire dont je viens de parler a déclaré que la détection par PCR cov2 (gènes N1 et N3) en dessous de 30 cycles est fiable et au-dessus de 40 cycles ne l’est pas. » Ce que cela signifie pour le grand public et comment cela a affecté les tests précédents est inconnu. Découvrez ses tweets ci-dessous.