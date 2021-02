Elon Musk a implanté une puce dans le cerveau d’un singe: « Maintenant, il peut jouer à Pong avec ses pensées »

Neuralink, la société du milliardaire Elon Musk qui s’est engagée à créer un système permettant aux humains et aux machines de communiquer avec la pensée, a peut-être franchi une nouvelle étape dans son cheminement évolutif: l’introduction d’un puce électronique dans le cerveau d’un singe, ce qui semble avoir rendu ce dernier capable de jouer à des jeux vidéo avec réflexion. L’annonce a été faite par Elon Musk lui-même ces dernières heures, lors d’une réunion informelle sur le réseau social vocal Clubhouse, même si l’expérience remonte probablement à un moment indéterminé ces derniers mois.

Lors de la diffusion en direct sur Clubhouse (le même qui a envoyé la plate-forme audio encore jeune dans un tailspin), l’entrepreneur a partagé une poignée de mises à jour sur un projet qui en fait progresse régulièrement depuis des années. Dans ce cas, les versions préliminaires de la puce destinée à transformer l’activité cérébrale en signaux pouvant être interprétés par des ordinateurs ont déjà été créées et il y a quelques mois les premiers implants ont été réalisés en utilisant des porcs comme cobayes. Les puces Neuralink sont essentiellement des antennes équipées de filaments flexibles et extrêmement fins, qui nécessitent l’utilisation de robots complexes pour être manipulés. Ces éléments doivent être mis en contact avec le cerveau pour mieux capter l’activité neuronale des sujets et recevoir ou transmettre des impulsions que le cerveau ou les ordinateurs interprètent alors comme des informations et des commandes.

La nouvelle annoncée à ces heures est que le type de sujets utilisés pour les expériences les singes ont ajouté, et que les opérations progressent bien. «Nous avons déjà un singe avec un implant sans fil dans son crâne, qui peut jouer à des jeux vidéo en utilisant uniquement ses pensées et qui a l’air complètement serein. L’implant est invisible à l’œil nu et il est impossible de tracer de l’extérieur où il a été placé. » Selon Musk, un inspecteur fédéral du ministère de l’Agriculture aurait visité les bons laboratoires Neuralink et aurait qualifié le traitement des sujets de positif. Dans un proche avenir, Musk a émis l’hypothèse qu’il pourrait faire jouer plus de singes à Pong les uns avec les autres, mais pour le moyen et le long terme, les plans pour Neuralink sont beaucoup plus ambitieux.

Les puces seront en charge de aider les patients souffrant de déficits neurologiques et sensoriels pour retrouver la fonctionnalité perdue: de l’ouïe à la vue en passant aux fonctions motrices et cognitives. Plus loin, Musk imagine que les hommes et les machines (mais aussi les hommes parmi eux) peuvent communiquer en utilisant la pensée comme un canal parallèle, ou que toute la conscience et la mémoire d’une personne peuvent être enregistré numériquement pour créer une copie à réutiliser après la mort.

