Elon Musk a gagné 15 milliards de dollars en une seule journée

Alors que le reste du monde est confronté à une pandémie et une crise économique sans précédent, l’entrepreneur high-tech Elon Musk célèbre l’un des jours les plus rentables économiquement de sa carrière (et celui de la plupart des gens sur la planète): lundi, le PDG milliardaire de Tesla et de nombreuses autres entreprises prospères est en fait devenu encore plus riche grâce à son constructeur automobile. La soudaine augmentation de valeur subie par les actions de Tesla en bourse au cours des dernières heures a fait monter en flèche les actifs des actionnaires, parmi lesquels bien sûr il y a aussi Musk qui il a obtenu 15 milliards de dollars en une seule journée.

La hausse des actions de Tesla a été la nouvelle que les actions du groupe seraient incluses dans l’indice américain S&P 500 à partir de décembre. Le stock de Tesla est arrivé à gagner 13 pour cent de sa valeur en quelques heures, puis clôturant la journée à +8%. La fortune personnelle d’Elon Musk s’est agrandie du jour au lendemain, depuis le PDG détient environ un cinquième des actions groupe.

Le saut était même suffisant pour amener le patron de Tesla plus haut d’une position dans le classement des hommes les plus riches du monde compilé par Bloomberg. A ce jour, le patrimoine personnel de l’entrepreneur s’élève à 110 milliards de dollars et il y a quelques heures il dépassait celui de l’ancien numéro 3 du classement: le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg, à 104 milliards. Devant Elon Musk à ce stade se dressent deux autres magnats du monde de l’informatique: le numéro un d’Amazon Jeff Bezos et le fondateur de Microsoft Bill Gates, dont leurs activités dans le secteur ont rapporté respectivement 185 et 129 milliards de dollars.