Elliot Page révèle qu’il s’est inscrit pour sa toute première application de rencontres

Académie des parapluies La star Elliot Page est de retour sur la scène des rencontres et s’est inscrite à sa toute première application de rencontres.

Il a posté une photo des deux allongés côte à côte de la manière la plus saine, alors qu’ils se blottissaient autour d’un appareil.

La page a sous-titré la photo: « Ritu Arya me guidant sur ma première application de rencontres. »

Emma a déclaré qu’elle soutenait « fièrement » la décision d’Elliot de devenir transgenre et a révélé que la scission avait été à l’amiable.

Page a annoncé sur son Instagram : « Salut les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont il/ils et je m’appelle Elliot.

« Je me sens chanceux d’écrire ceci. D’être ici. D’être arrivé à cet endroit de ma vie. »

Elliot est récemment apparu sur Tard dans la nuit avec Seth Meyers et a révélé que sa vie s’était « considérablement améliorée » depuis la transition.

« Je pense aux moments de ma vie où j’étais le plus mal à l’aise, où j’étais le moins bien », a-t-il déclaré.

« Ce sont les moments où j’étais le plus en colère. Et j’étais le plus méchant avec moi-même ou pharisaïque ou toutes ces choses. Cela a considérablement amélioré ma vie. »