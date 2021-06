Ellie Kemper s’excuse d’avoir participé au bal « raciste, sexiste et élitiste » du Prophète voilé

La Veiled Prophet Organization a été fondée par un ancien officier confédéré en 1878, et les membres noirs et juifs ont été interdits jusque dans les années 70.

Ellie Kemper s’est excusée d’avoir participé à un bal des débutants « raciste, sexiste et élitiste » à la suite d’un contrecoup.

En 1999, Ellie – qui avait 19 ans à l’époque – a été couronnée prophète voilée reine de l’amour et de la beauté. Et la semaine dernière, de vieilles photos du Kimmy Schmidt incassable actrice participant au concours de beauté raciste ont été divulgués en ligne.

Le Veiled Prophet Ball est un bal des débutants organisé chaque année à St. Louis, Missouri, par la Veiled Prophet Organization. La reine de l’amour et de la beauté est choisie par le prophète voilé (qui est choisi secrètement par d’autres membres masculins) parmi les débutantes qui avaient reçu des invitations au bal, qui étaient généralement les filles des membres les plus influents de l’organisation.

L’organisation, qui a été comparée au KKK en raison des tenues que portent les membres masculins et de ses origines racistes, a été fondée par un ancien officier confédéré en 1878. Jusqu’aux années 1970, les Noirs et les Juifs étaient interdits d’adhésion.

Bien sûr, les fans ont été choqués de voir Ellie associée à Veiled Prophet et « KKK Princess » a commencé à devenir une tendance.

J’espère vraiment que les gens n’enlèvent pas simplement « Ellie Kemper faisait partie d’un bal raciste » de l’histoire des tendances, mais enlèvent la vue d’ensemble « beaucoup de personnes riches et célèbres que vous connaissez faisaient partie de la merde raciste profondément foutue, parce que de la merde raciste profondément foutue est en cours. » – Rob de X (@RobertSecundus) 1 juin 2021

Ellie a maintenant abordé la situation dans une déclaration publiée sur Instagram et s’est excusée d’avoir participé au bal. Elle a écrit: « Quand j’avais 19 ans, j’ai décidé de participer à un bal des débutantes dans ma ville natale. L’organisation centenaire qui a accueilli le bal des débutantes avait un passé incontestablement raciste, sexiste et élitiste. Je n’étais pas au courant de cela. l’histoire à l’époque, mais l’ignorance n’est pas une excuse, j’étais en âge de m’instruire avant de m’engager.

« Je déplore, dénonce et rejette sans équivoque la suprématie blanche. En même temps, je reconnais qu’en raison de ma race et de mes privilèges, je suis le bénéficiaire d’un système qui a rendu une justice inégale et des récompenses inégales. »

Ellie a ensuite ajouté que lorsque les photos d’elle au bal sont devenues virales, elle a été tentée de l’ignorer, mais elle a finalement réalisé que ne pas en parler signifierait qu’elle soutient les vues horribles de l’organisation. Elle a ajouté : « Il y a une tentation très naturelle, lorsque vous faites l’objet de critiques sur Internet, de vous dire que vos détracteurs se trompent. Mais à un moment donné la semaine dernière, j’ai réalisé que beaucoup de forces derrière la critique sont des forces avec lesquelles j’ai passé ma vie à soutenir et à accepter. »

Ellie a terminé sa déclaration en s’excusant d’avoir offensé les gens. Elle a poursuivi: « Je veux m’excuser auprès des gens que j’ai déçus, et je promets qu’à l’avenir, je vais écouter, continuer à m’éduquer et utiliser mon privilège pour soutenir la société meilleure que je pense que nous sommes capables de devenir. «

