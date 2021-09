Ellen Pompeo laisse entendre que Grey’s Anatomy pourrait bientôt se terminer pour de bon

in







La saison 18 de Grey’s Anatomy est-elle la dernière saison ? Voici ce qu’a dit Ellen Pompeo.

Ellen Pompeo a répondu aux théories des fans selon lesquelles L’anatomie de Grey prendra fin dans un proche avenir et sa réponse peut vous choquer.

L’anatomie de Grey est officiellement la plus ancienne série dramatique médicale américaine aux heures de grande écoute de tous les temps. Au cours des 16 dernières années, la série à succès a toujours diverti les fans avec ses personnages adorables et ses intrigues choquantes. Nous avons également vu de nombreuses stars quitter la série. Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens Jr. sont les seuls membres originaux de la distribution.

Maintenant, Ellen Pompeo a pesé sur les rumeurs selon lesquelles Grey’s Antaomy la saison 18 sera l’une des dernières saisons de la série.

Quand est-ce que L’anatomie de Grey finir?

La saison 18 de Grey’s Anatomy est-elle la dernière saison ? Ellen Pompeo laisse entendre que cela pourrait bientôt se terminer pour de bon. Photo : ABC, Alamy Banque D’Images

Parler à ET au sujet des théories qui L’anatomie de Grey se termine bientôt, Ellen a laissé échapper: « Ils ne sont pas loin. Je veux dire, j’essaie de m’enfuir depuis des années. J’ai essayé. Ce n’est pas parce que je n’ai pas essayé. J’ai des relations solides à le réseau et ils ont été très, très bons avec moi, et m’ont incité à rester. »

Lorsque poussé plus loin et demandé spécifiquement quand L’anatomie de Grey se terminera, Ellen a ajouté: « Je ne suis pas vraiment censée en dire quelque chose. Je ne veux pas manquer de respect aux gens à qui j’ai promis des choses. » En d’autres termes, bien qu’il n’y ait pas encore de dates officielles, il semble que les jours de notre drame médical préféré soient comptés.

Heureusement, il y a beaucoup de choses passionnantes à venir pour L’anatomie de Grey saison 18 au moins. Kate Walsh revient sous le nom d’Addison Grey, et les acteurs ont prévu d’autres surprises, nous avons donc hâte de savoir ce qui se passera ensuite.

Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous prêt pour la fin de Grey’s Anatomy ?

