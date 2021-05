Ellen parle de la décision de mettre fin au spectacle dans un monologue émotionnel: «  Forever reconnaissant  »

Ellen DeGeneres explique pourquoi elle a décidé de mettre fin à son émission-débat de jour.

Dans un aperçu d’un monologue émotionnel qui sera diffusé jeudi sur «The Ellen DeGeneres Show», la légende de la télévision de 63 ans a expliqué pourquoi elle avait l’intention de passer à autre chose après la 19e saison de l’émission.

« Aujourd’hui, j’ai une annonce à faire. C’est une grande. Aujourd’hui, j’annonce que la saison prochaine, la saison 19 sera ma dernière », a déclaré DeGeneres aux téléspectateurs.

« Les 18 dernières années ont changé ma vie. Vous avez changé ma vie », a-t-elle poursuivi. « Je vous suis éternellement reconnaissant d’avoir regardé, de rire, de danser … parfois de pleurer. Ce spectacle a été la plus grande expérience de ma vie et je vous dois tout. Merci. Merci. Merci. Merci. «

DeGeneres, qui a confirmé qu’elle mettait fin à son émission plus tôt cette semaine, a déclaré qu’elle avait discuté de la décision avec sa femme, l’acteur Portia de Rossi.

« J’ai parlé à Portia. Je me suis parlé. Quelques fois je me parlais à moi-même et Portia a pensé que je lui parlais », a-t-elle plaisanté, ajoutant: « Le fait est que je dois faire une pause. »

DeGeneres a déclaré que la décision avait pris plusieurs années.

« J’ai toujours su dans mon cœur que la saison 19 serait ma dernière », a-t-elle partagé avant d’ajouter que 19 est un « grand » nombre.

« Tout d’abord, le 19e amendement a donné aux femmes le droit de vote. Cela peut être controversé, mais je pense que les femmes devraient être autorisées à voter. Là, je l’ai dit », a-t-elle plaisanté. « De plus, dans le tableau périodique, 19 est le numéro atomique du potassium. »

Quant à savoir pourquoi elle a décidé de conclure les choses, DeGeneres a attribué cela au «timing».

«La vérité est que j’ai toujours fait confiance à mon instinct. Et mon instinct m’a dit qu’il était temps», a-t-elle expliqué.

Son instinct, dit-elle, lui a bien servi tout au long de sa carrière.

« En 1997, je savais qu’il était temps de sortir sur ma sitcom et de vivre ma vérité », a-t-elle déclaré. «À l’époque, j’avais un rêve vif qu’un oiseau volait hors d’une cage et avait besoin de se libérer.

Elle a ajouté, en plaisantant: « Eh bien, la nuit dernière, j’ai rêvé qu’un oiseau, un bel oiseau aux plumes rouge vif, est venu à ma fenêtre et a murmuré: ‘Vous pouvez toujours faire des choses pour Netflix.' »

L’humoriste a évoqué la relation privilégiée qu’elle partage avec ses téléspectateurs.

« On va continuer cette relation même quand ce spectacle se termine. Mais pas dans cette maison. Tu sais, j’adore bouger », a-t-elle plaisanté.

Elle a également promis aux fans que la dernière saison de l’émission serait «fantastique», jurant que «chaque jour sera une fête».

DeGeneres a parlé à The Hollywood Reporter de sa décision de mettre fin à son émission-débat homonyme.

« Quand vous êtes une personne créative, vous avez constamment besoin d’être mis au défi – et aussi génial que soit ce spectacle, et aussi amusant soit-il, ce n’est plus un défi », a-t-elle déclaré.

DeGeneres s’est également entretenu avec Savannah Guthrie de 45secondes.fr pour une interview exclusive qui sera diffusée jeudi matin.

La décision de DeGeneres intervient 10 mois après qu’elle a été accusée d’un lieu de travail toxique lors de son émission. Un rapport cinglant de Buzzfeed en juillet a conduit à une enquête interne, qui a finalement abouti au départ de trois producteurs exécutifs.

Elle a abordé la controverse lors du monologue d’ouverture de sa première saison 18 en septembre.

