Ellen DeGeneres Show : sous investigation de la Warner Media

“The Ellen DeGeneres Show” a fait l’objet d’une enquête interne de la WarnerMedia suite à de nombreux témoignages de plaintes et problèmes sur le lieu de travail dans le cadre de la longue série d’émissions que la star doit produire.

Des responsables de Telepictures, producteur de l’émission, et de Warner Bros. Television, distributeur, ont envoyé la semaine dernière une note de service à leurs collaborateurs, leur annonçant qu’ils avaient engagé le groupe de relations avec les employés de WarnerMedia, propriétaire de WBTV, et une société tierce, qui interrogera les collaborateurs actuels et anciens sur leurs expériences sur le plateau, selon les sources.

Un porte-parole de Warner Bros. Television a refusé de commenter le sujet. Un représentant de “The Ellen DeGeneres Show” n’a pas répondu immédiatement à la demande d’informations supplémentaires de Variety, un média américain.

Cette note fait suite à des rapports récents peu flatteurs sur les conditions de travail au sein de l’émission. En avril, Variety a fait un rapport sur le traitement des anciens membres de l’équipe pendant le verrouillage du coronavirus. A la mi-juillet, BuzzFeed a publié un rapport alléguant le racisme et l’intimidation sur l’émission. Le mémo provenait des bureaux de Donna Redier Linsk, vice-présidente exécutive de Telepictures, et de Donna Hancock Husband, vice-présidente des ressources humaines de WBTV.

Un environnement de travail toxique ?

Le nom du consultant tiers n’est pas encore connu. Les deux sociétés ont souligné leur engagement à fournir un environnement où les employés peuvent s’épanouir, a déclaré l’une des personnes connaissant le document.

L’histoire de BuzzFeed contient un spectre de comportements racistes accusés, allant de micro-agressions à des blagues sur le fait de confondre deux employées noires ayant la même coiffure, ainsi que des critiques sur des déclarations qui auraient été faites à un autre employé par le producteur exécutif Ed Glavin. Glavin et ses collègues producteurs exécutifs Andy Lassner et Mary Connelly ont abordé ces allégations dans une déclaration commune adressée à Buzzfeed.

“Nous avons le cœur brisé et nous sommes désolés d’apprendre que même une personne de notre famille de producteurs a vécu une expérience négative. Ce n’est pas ce que nous sommes et ce que nous nous efforçons d’être, ni la mission qu’Ellen nous a fixée”, a déclaré le groupe.

Ce n’est pas la première enquête lancée par la WarnerMedia

“Pour mémoire, la responsabilité quotidienne du spectacle d’Ellen est entièrement la nôtre. Nous prenons tout cela très au sérieux et nous réalisons, comme beaucoup dans le monde, que nous devons faire mieux, que nous nous engageons à faire mieux et que nous ferons mieux”.

En avril, Variety a fait état de la détresse et de l’indignation de l’équipe de production de DeGeneres, qui a été victime d’une mauvaise communication et à qui on a dit de s’attendre à une réduction des indemnités lors des premiers arrêts pour coronavirus – alors même que la série a engagé des équipes non syndiquées pour monter une production en quarantaine depuis le domicile de l’animateur à Los Angeles. L’équipe a été rétablie à son plein salaire avant la publication du reportage de Variety.

À l’époque, un porte-parole de Warner Bros. a reconnu que la communication aurait pu être meilleure mais a cité des complications dues au chaos provoqué par COVID-19. Comme tous les autres studios, WarnerMedia a été sous pression ces dernières années pour enquêter sur toutes les allégations d’hostilité sur le lieu de travail en réponse à l’attention accrue portée aux fautes professionnelles dans le sillage du mouvement #MeToo.