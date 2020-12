Elle vend une vidéo d’elle enfant sans sous-vêtements sur OnlyFans, la plateforme la suspend

En raison de ses règles peu restrictives, le portail de partage vidéo payant Seulement les fans est devenue une destination préférée des professionnel (le) s du sexe et des autres utilisateurs qui publient du contenu à caractère sexuel sur le site. Au cours des dernières heures, cependant, la plateforme a puni le youtuber Gabi DeMartino avec l’expulsion, une créatrice qui dans la publication d’un de ses derniers clips a peut-être franchi la limite de la légalité: le matériel mis en ligne sur le site était en fait une vidéo de famille. quand il n’avait que quelques années, et l’a dépeinte pendant qu’elle se montrait sans sous-vêtements à la caméra.

Gabi DeMartino est un vlogger de 25 ans connu en moyenne parmi les influenceurs du secteur dédié à la mode et à la beauté, c’est pourquoi la décision de publier une telle vidéo sur une plateforme destinée principalement au partage de matériel sexuel a suscité encore plus de tollé. La vidéo était en solde à 3 € et a été immédiatement supprimé de OnlyFans, tandis que le profil était suspendu. Celui qui a vu le clip le peint exactement comme il a été décrit par DeMartino: a vidéo de famille dans lequel la jeune femme – alors une fillette de 3 ans – fait le tour de la maison et soulève sa jupe pendant que sa grand-mère lui dit de mettre sa culotte.

La vidéo elle-même, bien que inappropriée à montrer en public, a provoqué l’indignation dans deux aspects en particulier: la vente payante sur OnlyFans et le description clignotante du contenu à vendre qui faisait explicitement référence au fait qu’elle ne portait aucun type de sous-vêtements. Pour ces raisons, parmi les accusations adressées à DeMartino sur ses canaux sociaux, il y a celle de s’être prêté à vente de matériel pédopornographique, ou du moins avoir contribué, même involontairement, à rendre le phénomène acceptable; la jeune femme a alors tenté de se défendre de ces accusations, expliquant ses raisons et s’excusant auprès de son auditoire.

Dans l’une des interventions en ligne publiées par DeMartino après la suppression de OnlyFans, la jeune fille explique que la publication de cette vidéo était le résultat d’un Mauvaise Décision, et de ne pas avoir pensé le moins du monde au fait qu’un tel contenu pouvait être perçu par le public comme quelque chose de nature sexuelle. « Cette histoire m’a fait prendre conscience que j’ai très peu de contact avec la réalité des choses », a déclaré l’influenceur; « Je m’excuse auprès de ma famille et de toutes les personnes que j’ai offensées, je ne ferais jamais rien qui contribuerait à exploiter ou à nuire à un enfant. »