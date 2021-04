Elle a rencontré Brad Pitt sur scène aux Oscars 2021 et n’a pas pu empêcher l’excitation

Une nouvelle édition du Prix ​​des Oscars 2021 ont eu lieu dans une cérémonie complètement différente en raison de la pandémie de coronavirus. L’événement a été retransmis en direct et en direct, tout en respectant toujours la distanciation sociale. Et l’une des présences les plus attendues était celle de Brad Pitt.

L’acteur est impliqué dans un conflit familial intense après le divorce avec Angelina Jolie, avec qui il a partagé plus de 10 ans en couple. Ensemble, ils ont 6 enfants, mais l’artiste n’a pas eu de lien étroit depuis.

Quoi qu’il en soit, le protagoniste de Le Fight Club est apparu sur la scène de l’événement cinématographique le plus important pour présenter la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle. L’interprète gagnant était Youn Yuh-jung pour son travail sur le film coréen Minari.

Oscars 2021: la réaction de l’actrice Minari lors de sa rencontre avec Brad Pitt

Yuh-jung a gagné comme La meilleure actrice dans un second rôle battant ainsi l’interprète avec le plus de nominations et pas une seule victoire dans l’histoire des Oscars 2021, Glenn Close. Lorsqu’elle est montée sur scène et que Pitt lui a décerné le prix tant désiré par le monde artistique, l’actrice n’a pas pu contenir son enthousiasme en voyant l’interprète.

« Je le connais enfin. Je n’arrive pas à y croire. Ravi de le rencontrer. », a déclaré l’un des protagonistes de Minari alors que toutes les personnes présentes ne pouvaient contenir leur rire.

En revanche, Yuh Jung est entrée dans l’histoire en remportant la statuette en tant que première actrice coréenne.