Elizabeth Olsen, la star de WandaVision, a joué un rôle majeur dans la conception du nouveau costume de sorcière écarlate

Le dernier épisode de WandaVision a donné au public des moments épiques, d’un combat géant entre les deux Visions à Wanda combattant Agatha Harkness. Un grand moment pour les fans de MCU a été la transformation de Wanda Maximoff en la sorcière écarlate pour la première fois, avec une version du costume rouge emblématique et du bandeau des bandes dessinées. Dans une nouvelle interview, WandaVision Le réalisateur Matt Shakman a expliqué comment Elizabeth Olsen a joué un rôle majeur dans la conception du costume pour qu’il soit pratique.

«Elle est tellement pratique. Je l’aime. [Laughs] Elle est tellement pratique qu’elle l’a immédiatement mis et elle a dit: « OK, je peux faire ce mouvement et je ne peux pas faire ce mouvement. Et je dois être capable de faire ce mouvement. » Nous étions comme, « Super! » Nous devons donc le repenser, car ces combinaisons sont résistantes. Je veux dire, c’est une chose d’avoir l’air incroyable. C’est une autre chose de fonctionner. Et elle sait ce qu’elle doit faire mieux que quiconque, après avoir fait cela depuis des années maintenant. Elle est tellement adepte du travail physique – elle est plus qu’adepte dans chaque partie de son travail – elle a donc rapidement compris comment cela fonctionnerait. «