Elizabeth Olsen et les conséquences d’appartenir à Marvel en tant qu’actrice

Elizabeth Olsen a reconnu avoir une stabilité d’emploi grâce à Marvel, mais pour cette raison, elle a perdu certains rôles proches de son ADN en tant qu’actrice.

elizabeth olsen est dans un grand moment professionnel grâce à son rôle de Scarlet Witch dans le Univers cinématographique Marvel. On l’a vue l’année dernière dans la série Disney+, WandaVisionqui a fait avancer l’histoire de Wanda Maximoff jusqu’à ce qu’elle soit exposée au Darkhold et cette histoire a été approfondie dans le film Doctor Strange dans le multivers de la folie.

L’actrice a reconnu dans une interview avec New York Times que votre contrat avec merveille Cela lui donne une stabilité d’emploi, en plus d’un revenu économique important, mais en même temps cela l’éloigne de certaines opportunités qu’elle aimerait saisir pour donner à sa vie professionnelle des caractéristiques plus proches de ce qu’elle consomme. « en tant que spectateur ».

un travail exigeant

elizabeth olsen déclaré: « Le rôle de Scarlet Witch m’a éloigné de la capacité physique à faire certains travaux que je pensais être plus alignés avec les choses que j’aimais quand je faisais partie du public »selon les mots exacts choisis par la talentueuse actrice qui, disent ceux qui ont vu Doc étrange 2vole le film avec son portrait d’une Wanda Maximoff troublée prête à tout.

Un exemple de film dans lequel l’interprète aurait été heureux de travailler est Langouste, à partir de 2015, un film de Yorgos Lanthimos avec un casting composé de Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden et Olivia Colman, entre autres. l’actrice de merveille Elle a reconnu avoir eu des épisodes d’angoisse après avoir refusé le rôle de ce film en raison du contrat qui la lie à la marque dirigée par Kevin Feige.

«J’avais cette sécurité d’emploi, mais en même temps, je perdais des rôles qui, à mon avis, faisaient davantage partie de qui j’étais. Et plus je m’en éloignais, moins j’étais considéré pour ça. » L’actrice a avoué qu’elle devait sûrement être reconnaissante pour tout ce qu’elle avait dû vivre de son rôle de Scarlet Witch dans le Univers cinématographique Marvelmais aussi conscient des concessions qui ont conduit au succès commercial.

Apparaîtra-t-il à nouveau dans n’importe quel film avec le sceau merveille? La question est dans l’air, surtout après son intervention magistrale dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. elizabeth olsen a répondu : « Il doit y avoir une très bonne histoire »à propos d’un projet potentiel avec Scarlet Witch qui, selon elle, devrait également profiter d’un « point de vue très puissant »et ne pas le faire parce qu’il y a un plan « de trois films ».

