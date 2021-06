Elizabeth Olsen comme Android 18 de Dragon Ball Z

Dragon Ball Z, l’animé de Akira toriyama, a conquis le public du monde entier avec ses histoires fantastiques, ses combats épiques et son humour malicieux. Goku, Vegeta, Bulma, Krilin et tous les personnages de la série sont aimés par des millions de fans qui gardent en tête la série à succès chaque jour, que ce soit dans les rediffusions, les suites telles que DB : Super ou des jeux vidéo. Il n’est donc pas surprenant qu’il y ait un fancast sur les différents héros et méchants présentés dans cet étrange univers.







Dans ce contexte, Toriyama a présenté N° 18 dans la saga de Cellule. Elle et son frère 17 ils ont terrorisé la planète Terre jusqu’à ce qu’ils finissent par passer du côté des gentils.18 formé un couple avec Krilin et ils ont eu une fille. Depuis lors, il est resté avec une certaine pertinence dans les différentes versions de l’anime.

Elizabeth Olsen comme n°18 ?

Le monde créé par Toriyama éveille l’imagination de ses fans et l’un d’entre eux, @g_reenzo sur Instagram, représentait la célèbre actrice Elizabeth Olsen comme n°18. L’image frappe. La vérité est que le fancast pourrait bien être l’original d’un film de Dragon Ball Z. Le talent de la jeune Olsen est connu et elle incarnerait sûrement une version très crédible du personnage d’anime.

L’actrice a laissé sa marque sur le Univers cinématographique Marvel Où joues-tu Wanda maximoff, mieux connu sous le nom de Sorcière écarlate, à partir d’une scène post générique de Captain America et le Soldat de l’Hiver jusqu’à la série de Disney+, WandaVision. Le personnage a évolué tout au long de son passage dans la MCU avec des pertes comme celle de son frère Pietro, Vision et plus tard ses enfants en WandaVision.

Elizabeth Olsen a une carrière en plein essor dans Hollywood, où elle était bien connue comme sa sœurles jumelles Mary-Kate et Ashley, mais il a réussi à se faire un nom dans l’industrie grâce à son talent naturel et le choix intelligent de projets comme sa participation au MCU.