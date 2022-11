Elizabeth Hurley se souvient du « cauchemar » du tournage de Sara avec Matthew Perry

Amis acteur de cinéma Matthieu Perry voulait être honnête avec ses nouveaux mémoires, et cela signifiait admettre beaucoup de ses erreurs commises tout au long de sa vie. Notamment, cela inclut les luttes qu’il a eues avec la dépendance et comment cela affecterait les productions dans lesquelles il était impliqué. Non seulement cela inclut Amismais cela se répercuterait également sur le travail cinématographique de Perry, comme ce fut le cas avec le film Servir Sara.





Sorti en 2002, Servir Sara co-vedette Perry et Elisabeth Hurley, et bien qu’ils aient joué le rôle principal, il convient de noter que Bruce Campbell a également joué dans le film. Le film a été bombardé au box-office, bien qu’il y ait également eu des problèmes dans les coulisses. Dans ses mémoires, intitulés Amis, amants et la grande chose terriblePerry se souvient que ses problèmes étaient devenus si graves qu’ils ont retardé la production du film, provoquant la colère de Hurley et du réalisateur Reginald Hudlin.

« Durant Servir Sara … le réalisateur était énervé – j’avais ruiné son film; Elizabeth Hurley, ma co-vedette, était énervée (elle n’a jamais pu faire un autre film non plus) », a déclaré Perry dans le livre.

Perry a également déclaré lors d’une tournée promotionnelle pour le livre qu’il était accro au Xanax, à la méthadone et à la vodka au moment du tournage, affectant fortement son discours. Il a dit à Diane Sawyer d’ABC qu’il devait aller en cure de désintoxication pour se dégriser suffisamment pour enregistrer une nouvelle voix off pour les scènes qu’il avait tournées sous l’influence.





Elizabeth Hurley confirme l’histoire de Perry, mais a encore de bons souvenirs de travailler avec lui

S’adressant à Yahoo Entertainment, Perry confirme le souvenir de Perry du tournage Servir Sara, bien qu’elle se fie à ce qu’elle en a entendu dans la presse car elle n’a pas encore lu le livre. Cela dit, Hurley a des choses gentilles à dire sur la « personne charmante » qu’est Perry et dit que ses souvenirs de travail avec lui sont pour la plupart positifs, même si elle admet qu’il y a eu des moments où la production ressemblait à un « cauchemar » lorsque l’acteur les problèmes ont commencé à affecter fortement le tournage.

« Je n’ai pas encore lu le livre, mais j’ai lu [excerpts] », dit Hurley. « C’est assez intéressant. C’est un écrivain très drôle comme c’est un homme très drôle. C’est un comédien incroyablement doué… sa façon avec les mots est fantastique. »

Elle poursuit en expliquant : « J’ai de très bons souvenirs de lui. Pour être honnête, c’était un cauchemar de travailler avec lui à l’époque et, comme on le sait maintenant, notre film a été arrêté à cause de sa dépendance. Nous étions dans un force majeure et avons dû tous rester assis à la maison en se tournant les pouces pendant un certain temps. »

Hurley se souvient également de ce que cela a ressenti lorsque Perry est allé en cure de désintoxication, mais elle note qu’une fois que l’acteur est revenu à la production après s’être dégrisé après sa cure de désintoxication, il était à nouveau joyeux d’être là.

« C’était un peu difficile, mais il est revenu et il était fabuleux », dit-elle. « C’était dur, évidemment il traversait une période difficile, mais il était toujours très charmant et une personne adorable avec qui travailler, mais on pouvait voir qu’il souffrait à coup sûr. »

Amis, amants et la grande chose terrible est désormais disponible en librairie.