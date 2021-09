Elizabeth Debicki est Lady Di : ils filtrent de nouvelles photos du tournage de Crown 5

Dame di j’arrive à La Couronne dans la saison quatre, jouée par Emma Corrin, mais dans le cinquième opus, il sera joué par Elizabeth Debicki, que l’on a déjà vu sur une première photo officielle. La série de services de streaming Netflix prépare actuellement les prochains épisodes et Cette semaine, de nouveaux aperçus de la nouvelle actrice étaient connus sur le plateau, où la ressemblance avec la princesse semble être unique.







Dans la quatrième partie de la fiction, ils ont inclus les débuts du mariage entre Diane et le le prince carlos, où tout semblait être une heureuse histoire d’amour, jusqu’à ce que la figure de Camilla de Cornwall soit présente comme la troisième en lice dans le couple. Les nouveaux chapitres promettent d’approfondir leur relation et les effets du divorce royal en 1996, après quatre ans de séparation.

A la mi-août, la production a présenté Debicki dans le rôle de Lady Di déjà Dominic West dans le rôle de Carlos, avec deux photos présentant deux particularités : la coupe de cheveux que portait Diana dans ses dernières années et le costume gris du fils de la reine Elizabeth II. Auparavant, nous pouvions voir Elisabeth comme son personnage sur le plateau avec deux enfants acteurs qui ont joué William et Harry. Cette semaine un nouveau look est arrivé qu’il faut voir tant la ressemblance est toujours frappante.

L’équipe dirigée par Peter Morgan veut se relancer Dame di sur le spectacle, et cela semble être une réalisation unique. Dans les nouvelles images de Debicki Elle porte sa coiffure élégante et une robe fleurie, semblable à celle qu’elle portait Diane lors de sa visite à l’Expo de Séville en 1992, où elle a été accueillie avec des spectacles britanniques traditionnels. Comme nous savons, Spencer certaines règles de la famille royale étaient souvent ignorées et il apparaissait publiquement dans des vêtements « inappropriés ». Voyez à quoi cela ressemblera dans la saison cinq!

Pour le moment, il n’y a pas de date précise pour la première des nouveaux chapitres de La Couronne, bien qu’il ait déjà été confirmé que sera dans le courant de 2022. C’est l’une des séries les plus attendues de la plateforme, puisqu’elle se déroulera dans les années 90, revenant sur la répartition des Charles et Diane, jusqu’à son dénouement tragique.