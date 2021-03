Elizabeth Banks réalisera un thriller cocaïne alimenté par la drogue pour Universal Pictures

Elizabeth Banks a mis en place son prochain long métrage de réalisateur chez Universal Pictures. Appelé de manière appropriée Ours de cocaïne, le film est décrit comme un thriller centré sur l’ours inspiré de l’histoire vraie d’un ours noir qui a pris une overdose de cocaïne dans les années 1980. Phil Lord et Chris Miller produiront le projet aux côtés du président de Lord Miller, Aditya Sood, Brian Duffield, Max Handelman et Banks. Matt Reilly et Christine Sun superviseront la production pour le compte d’Universal.

Ours de cocaïne est basé sur une spécification sans titre écrite par Jimmy Warden. Il s’inspire des événements réels qui se sont déroulés dans le Kentucky en 1985, lorsqu’un ours noir de 175 livres avait consommé le contenu d’un sac de sport largué d’un avion de trafiquant de drogue contenant environ 70 livres de cocaïne. Dans ce cas, l’ours a ensuite été retrouvé mort d’une overdose sans nuire à personne, mais comme Ours de cocaïne est un thriller, ce n’est peut-être pas le cas dans le film. Les détails exacts de l’intrigue sont gardés secrets pour le moment.

« PEUT CONFIRMER …. que [Elizabeth Banks] est une dynamo et [Jimmy Warden] en a écrit un excellent! », a écrit le producteur Phil Lord sur Twitter.

Pendant ce temps, Banks a retweeté un message du producteur Brian Duffield sur la façon dont le projet a commencé par rapport à la façon dont il se déroule actuellement.

Elizabeth Banks est très connue pour son travail d’actrice, apparaissant dans Les jeux de la faim et le Parfait franchises, parmi de nombreux autres films. Depuis, elle est passée derrière la caméra pour s’essayer en tant que réalisatrice, faisant ses débuts dans un long métrage en 2015 en dirigeant Pitch Perfect 2. Elle a également été productrice sur le Parfait films et le biopic de Madalyn Murray O’Hair La femme la plus détestée d’Amérique.

Le dernier passage de Banks derrière la caméra était pour le les anges de Charlie redémarrer en 2019. En plus d’écrire, de diriger et de produire le film, Banks est également apparu dans un rôle principal en tant que Bosley. Le casting de redémarrage a également présenté Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska comme les nouveaux anges. Bien que le film ait été accueilli avec des critiques mitigées et sous-performé au box-office, Banks a clairement indiqué qu’elle était fière de les anges de Charlie indépendamment.

Eh bien, si vous allez avoir un flop, assurez-vous que votre nom est dessus au moins 4x. je suis fière de #Les anges de Charlie et heureux que ce soit dans le monde. – Elizabeth Banks (@ElizabethBanks) 18 novembre 2019

L’idée que des animaux sauvages alimentés par la drogue attaquent agressivement les gens n’est pas inconnue. En 2019, la police du Tennessee a averti les habitants de ne pas jeter les drogues lourdes telles que la méthamphétamine, car cela pourrait créer des «méthamphétamines» hyper-agressives. La même année, un homme de l’Alabama a été accusé d’avoir donné de la méthamphétamine à un «écureuil d’attaque» dans son appartement, ce qui a été retrouvé lorsque les autorités l’ont arrêté pour des accusations de crime sans rapport avec lui. Il n’y avait aucun moyen sûr de tester l’écureuil, mais l’animal aurait été agressif et avait mordu des gens.

Le mot est Ours de cocaïne commencera à tourner cet été. Une date de sortie n’a pas encore été annoncée. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

