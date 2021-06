Elite 5 dit au revoir à deux personnages ?

Le 18 juin, il y a à peine quatre jours, Netflix a ajouté la quatrième saison de Élite. Après presque un an sans renouveler le contenu, la production de la série espagnole a réussi à surmonter les blocages du virus et à sortir sa nouvelle édition qui comptait de nouveaux membres dans la distribution et, de même, avait également la présence de vieilles connaissances telles que Cayetana, Samuel, Omar, Ander, Guzman et Rebeka.







Cependant, les huit chapitres de la nouvelle saison de Élite Ils ont déjà été vus par la plupart des fans et, par conséquent, ils sont déjà nombreux à s’intéresser à la cinquième partie. Malgré le fait que peu d’informations étaient connues sur la quatrième édition pendant le tournage, plusieurs données des nouveaux épisodes ont déjà été divulguées et, l’une d’entre elles, est que le tournage a commencé en même temps que celui récemment sorti.

De même, il y a aussi le fait que deux nouvelles stars ont été ajoutées, au-delà de celles incorporées dans la quatrième saison. Mais, ce qu’on ne savait pas, jusqu’à présent, c’est qu’il y a deux acteurs légendaires de Las Encinas qui quitteront le plateau pour la cinquième édition et ce ne sont pas seulement Itzan Escamilla (Samuel) et Omar Ayuso (Omar), qui sont venus assurer que la quatrième saison était sa dernière participation.

Omar Ayuso et Itzan Escamilla dans la première saison. Photo : (IMDB)



C’est que, tout indique que ceux qui abandonneront Élite pour le prochain opus sont Miguel Bernardeau (Guzmán) et Arón Piper (Ander) puisque (SPOILERS ALERT) dans le dernier épisode de la quatrième saison, ils ont quitté l’école au milieu du semestre pour entreprendre un voyage de rêve sans but. Avec des phrases de cadrage typiques et des plans émotionnels, les personnages ont dit au revoir à leurs compagnons, impliquant ainsi que ce serait la dernière fois qu’ils les verraient.

Guzman et Ander. Photo : (Netflix)



On ne sait toujours pas si leur séparation d’avec la série aura vraiment lieu et ce qui a été dit par Escamilla et Ayuso était une simple distraction, mais tout indique qu’ils ne seront pas présents dans l’école la plus prestigieuse de Madrid puisqu’ils ont déjà de nouveaux projets en cours. . Quant à Piper, il tourne un film avec Luis Tosar et se concentre sur son rôle de chanteur, tandis que Bernardeau fait le saut international avec 1899 et sera également à l’affiche de Playa Negra.

C’est pourquoi, suivant l’intrigue et même la vie réelle des acteurs, cela n’a pas beaucoup de sens que ce soient eux qui restent à Las Encinas et Ayuso et Escamilla soient ceux qui partent car, en fait, ils n’ont pas présenté projets en dehors de Élite. De plus, ses rôles ont également des intrigues non résolues qui ont été laissées ouvertes dans les derniers épisodes de la quatrième saison.