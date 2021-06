Elijah Wood veut redémarrer A Nightmare on Elm Street et Children of the Corn

Alors que des millions de cinéphiles connaissent Elijah Wood sous le nom de Frodon Sacquet dans Le Seigneur des Anneaux trilogie, ce qui est moins connu, c’est que l’acteur a un lien étroit avec le genre de l’horreur, ayant produit et joué dans de nombreux films sombres et effrayants avec SpectreVision. En attente de son nouveau film Aucun homme de Dieu pour la première au Tribeca Film Festival ce vendredi, Wood a récemment parlé de son désir de longue date de ramener Freddy Krueger au grand écran dans un autre redémarrage de la franchise, ou peut-être même de redémarrer Les enfants du maïs de Stephen King.

S’adressant à ComicBook.com, Wood a déclaré: « Nous, personnellement, avons beaucoup parlé, en interne, d’Elm Street et à quel point ce serait incroyable de jouer à nouveau dans cet univers et de voir cet univers, de voir Freddy [Krueger] et juste ce concept soit exploré à nouveau. C’est quelque chose qui nous fascine. De toute évidence, ce n’est pas une chose moins connue et plus petite qui devrait être transformée en une grande. Mais un autre que je ressens est excitant, je sais qu’il y a déjà un remake qui sort, mais nous aimons toujours vraiment Les enfants du maïs. J’ai l’impression que ce serait une chose excitante de… de fond en comble, de la reprendre du roman, de ne pas refaire le film, mais en fait de prendre la nouvelle et de l’étoffer d’une manière intéressante. «

Les deux films ont eu leur juste part de temps d’écran au cours des quatre dernières décennies. Wes Craven a d’abord amené Freddy Krueger à l’écran dans le brillant et souvent imité Freddy en 1984, qui a donné naissance à sept suites officielles, une série télévisée et de nombreux courts métrages réalisés par des fans, ainsi que le remake mal reçu il y a plus de dix ans. Les enfants du maïs de Stephen King, à l’origine une nouvelle dans sa collection Night Shift, a été à la base de pas moins de 11 films en tout, la plupart d’entre eux recevant des critiques moins que favorables.

Bien qu’il ne semble pas y avoir de remakes ou de redémarrages interdits, il faudrait quelque chose de spécial pour voir un autre film de Corn pour l’instant, mais avec Freddy Krueger n’ayant pas de sortie officielle depuis plus de dix ans, il n’y a rien à dire avec la bonne équipe , il serait peut-être temps que le démon ganté d’Elm Street hante à nouveau nos rêves.

Elijah Wood lui-même est beaucoup plus un fan de films d’horreur obscurs, et il souhaite vraiment que d’autres personnes soient aussi passionnées par eux que lui. Il a poursuivi l’interview en disant: « L’un de mes films préférés, et pas quelque chose que je veux nécessairement refaire, mais l’un de mes films préférés qui était directement en VHS lors de la grande explosion d’horreur directe en VHS des années 1980, il y a un film appelé ‘Action ou Vérité ? : Une folie critique‘ de Tim Ritter », a souligné l’acteur. « Je pense que ça me vient à l’esprit parce que je l’ai vu quand j’avais six ans et ça m’a laissé une impression. Mais, je l’aime vraiment. Et je l’ai présenté à tellement de gens et il a ses fans. Ce n’est pas si obscur, mais je ne sais pas si j’aurais envie de le refaire. Quand je pense à ces films moins connus, celui-ci ressort toujours comme un petit bijou spécial. »

Le film actuel de Wood, Aucun homme de Dieu, le voit jouer l’agent du FBI Bill Hagmaier dans l’histoire vraie de Ted Bundy et du seul homme à qui il divulguerait également les détails de ses crimes. Luke Kirby joue le rôle du tueur Bundy dans le film qui suit la relation complexe qui se développe entre les deux hommes au cours des années précédant l’exécution de Bundy. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

