Elijah Wood veut faire partie de Marvel ou de Star Wars

Depuis l’âge de huit ans, l’acteur Elijah Wood mène une carrière hollywoodienne marquante, de son rôle principal de Frodon dans « Le Seigneur des anneaux » à ses performances envoûtantes dans le cinéma indépendant, notamment dans des films comme « Maniac » ou sa récente participation. dans le drame « No Man of God », qui raconte la vie du tueur en série Ted Bundy.

Elijah Wood n’est pas étranger aux grandes franchises, ayant des rôles mineurs dans « TRON », « Spy Kids » et l’univers animé de « Star Wars », exprimant Jace Rucklin dans la série « Resistance ». Elle a également présenté une voix exceptionnelle dans la mini-série primée de Cartoon Network « Over The Garden Wall » en 2015.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ethan Hawke se souvient de son travail avec Robin Williams

Lors d’une récente conversation avec ET, Elijah Wood reconnaît qu’il n’a pu participer à aucune production à grande échelle ces dernières années, exprimant son désir de participer à un film Marvel ou Star Wars. L’acteur assure que malgré les discussions pour savoir si Marvel est du vrai cinéma ou non, cela ne le dérange pas en raison de leur humour.

« Je veux dire, il y a évidemment une conversation sur Twitter sur la pertinence cinématographique de Marvel. « Est-ce du cinéma ? » et tout ce genre de conneries. Et que vous aimiez ou non les bandes de super-héros, elles sont vraiment amusantes. Et tous ces films sont bien faits. Je pense que jouer à nouveau sur ce terrain de jeu universel serait amusant », a déclaré Wood.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Vin Diesel présente un aperçu de la coupe du réalisateur de «F9»

Récemment, Elijah Wood a fait partie du casting principal du redémarrage très attendu de « The Toxic Avenger », qui ne s’éloigne pas trop du concept de cinéma de super-héros, ce qui pourrait présenter des opportunités d’intégration pour le MCU.

De plus en plus d’acteurs primés succombent aux appels de DC et Marvel. De Pierce Brosnan dans le nouveau film « Black Adam », avec Dwayne Johnson, au lauréat d’un Oscar Christian Bale, qui sera le méchant principal de « Thor : Love and Thunder », donc la frontière entre le soi-disant » cinéma traditionnel » et Les « cinémas de super-héros » s’amincissent, ouvrant le dialogue pour accepter la qualité cinématographique de ces productions.