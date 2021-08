Elijah Wood fait face à la décision d’Amazon de filmer l’émission télévisée Le Seigneur des Anneaux au Royaume-Uni

La nouvelle récente selon laquelle la deuxième saison de la série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon changera de lieu de tournage de la Nouvelle-Zélande au Royaume-Uni a été déçue par beaucoup, un Elijah Wood s’ajoutant à la liste croissante des fans insatisfaits. L’acteur, qui a joué le rôle de Frodon Sacquet dans le célèbre film du réalisateur Peter Jackson le Seigneur des Anneaux films, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager sa consternation via l’emoji parfait.

????????‍♂️ https://t.co/rq6OES6zde – Elijah Wood (@elijahwood) 12 août 2021

Le tournage en extérieur en Nouvelle-Zélande est devenu une partie intégrante de le Seigneur des Anneaux grâce à la façon dont Peter Jackson a utilisé les paysages grandioses pour donner vie à la Terre du Milieu de JRR Tolkien, quelque chose qu’il répéterait dans Le Hobbit trilogie. Alors que la première saison de la série Amazon y a été tournée, le studio a récemment annoncé que la deuxième saison se déplacerait au Royaume-Uni, au grand dam des fans.

Selon Amazon, cette décision « s’aligne sur la stratégie du studio d’étendre son empreinte de production et d’investir dans l’espace de studio à travers le Royaume-Uni, avec de nombreuses séries et films d’Amazon Studios appelant déjà le Royaume-Uni ». Il a depuis été rapporté que le gouvernement néo-zélandais est « déçu » de la décision prise par le studio, le ministre du Développement économique Stuart Nash déclarant que l’industrie cinématographique du pays était « incroyablement compétitive et très mobile ». Sans doute, avec Elijah Wood et beaucoup le Seigneur des Anneaux fans, ont été face à face depuis que l’annonce a été faite.

Ce n’est pas la première fois qu’Elijah Wood conteste l’approche d’Amazon concernant la série, l’acteur remettant en question l’utilisation du titre. « Je trouve bizarre qu’ils l’appellent le Seigneur des Anneaux comme un raccourci, parce que ce n’est pas le Seigneur des Anneaux ! » a-t-il déclaré dans une interview avec Empire. « Cela se passe au deuxième âge de la Terre du Milieu. Je suis fasciné par ce qu’ils font avec la série. Ils l’appellent Le Seigneur des Anneaux, mais je pense que c’est un peu trompeur. D’après ce que je comprends, le le matériel sur lequel ils travaillent existe chronologiquement plus loin dans l’histoire du Seigneur des Anneaux ou de la Terre du Milieu que tous les personnages représentés dans Le Seigneur des Anneaux. Cela sonne plus à l’époque du Silmarillion. Pas pour devenir ringard, mais c’est le deuxième âge de la Terre du Milieu . »

d’Amazon Le Seigneur des Anneaux La série se déroulera en effet au Second Âge de la Terre du Milieu, des milliers d’années avant les événements de Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, et suit un ensemble de personnages confrontés à la réémergence du mal dans la Terre du Milieu. La série ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, des royaumes sont devenus glorieux et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été testés, l’espoir ne tient qu’aux fils les plus fins, et le plus grand méchant jamais sorti de la plume de Tolkien a menacé de couvrir tout le monde dans les ténèbres.

Mettant en vedette Sainte Maud l’acteur Morfydd Clark comme Galadriel, Robert Aramayo comme Beldor, Joseph Mawle comme Oren et Markella Kavenagh comme Tyra, le Seigneur des Anneaux est actuellement en post-production, avec une récente première image taquinant l’aventure épique à venir. La première saison de huit épisodes devrait être diffusée sur Prime Video le 2 septembre 2022. Cela nous parvient via le compte Twitter officiel de Elijah Wood.

Sujets : Émission télévisée Le Seigneur des Anneaux, Le Seigneur des Anneaux