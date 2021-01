Eli Lilly, les anticorps anti-COVID-19 de Regeneron suscitent l’espoir de prévenir l’infection et l’hospitalisation

27 janv.2021 13:17:28 IST

De nouveaux résultats étendent les espoirs de médicaments qui fournissent des anticorps pour combattre le COVID-19, suggérant qu’ils peuvent aider à garder les patients hors de l’hôpital et éventuellement à prévenir la maladie chez certaines personnes non infectées. Eli Lilly a déclaré mardi qu’un combo à deux anticorps réduisait le risque d’hospitalisation ou de décès de 70% chez les patients nouvellement diagnostiqués et non hospitalisés COVID-19 à haut risque de maladie grave en raison de l’âge ou d’autres problèmes de santé. Les dix décès survenus dans l’étude étaient parmi ceux recevant le placebo plutôt que les anticorps.

Par ailleurs, Regeneron Pharmaceuticals Inc. a déclaré que les résultats partiels d’une étude en cours suggèrent que son combo de médicaments a complètement empêché les infections symptomatiques chez les colocataires d’une personne atteinte de COVID-19. Surtout, le médicament a été administré sous forme de injections multiples plutôt que par voie intraveineuse. La nécessité d’une perfusion a considérablement limité l’utilisation de médicaments anticorps pendant la pandémie en raison des pénuries de soins de santé.

Aucun des nouveaux résultats n’a été publié ou examiné par d’autres scientifiques, et ceux de Regeneron étaient basés sur seulement un quart des patients dans son étude et n’étaient pas une analyse précoce prévue.

Les anticorps sont des protéines qui se fixent à un virus et l’empêchent d’infecter les cellules, mais il faut plusieurs semaines après l’infection ou la vaccination pour que les plus efficaces se forment. Les médicaments visent à aider tout de suite, en fournissant des doses concentrées d’un ou deux anticorps qui fonctionnent le mieux contre le coronavirus dans les tests de laboratoire.

Les régulateurs américains ont autorisé l’utilisation d’urgence de certains anticorps Lilly et Regeneron pour les cas de COVID-19 légers ou modérés qui ne nécessitent pas d’hospitalisation pendant que leurs études se poursuivent. Les médicaments sont également testés pour prévenir l’infection chez les personnes à haut risque. C’est ce qu’on appelle la «vaccination passive» parce qu’elle fournit des anticorps plutôt que d’inciter le corps à les fabriquer. Les deux sociétés demandent aux régulateurs d’étendre l’autorisation de leurs médicaments en fonction des nouvelles découvertes.

Les résultats de Regeneron concernaient les 409 premières personnes dans une étude qui en a recruté plus de 2000 à ce jour. Tous ont été testés négatifs pour le virus mais vivent avec une personne atteinte du COVID-19.

Il y avait environ deux fois moins d’infections parmi les personnes recevant le médicament que chez un placebo, et aucune sur le médicament n’a développé de symptômes. Les infections étaient également plus courtes et la quantité de virus plus faible parmi celles administrées au médicament.

Les nouveaux résultats de Lilly provenaient d’une étude portant sur 1035 patients non hospitalisés récemment diagnostiqués avec le COVID-19. Environ 2 pour cent du médicament ont été hospitalisés par la suite ou sont décédés contre 7 pour cent du groupe placebo.

La semaine dernière, Lilly a dit l’un des deux anticorps a aidé à prévenir la maladie chez les résidents et le personnel des maisons de soins infirmiers dans une autre étude. Les quatre décès survenus dans cette étude faisaient tous partie de ceux ayant reçu un placebo.

