Elf a été transformé en une animation musicale de Noël avec Jim Parsons remplaçant Will Ferrell

Salutations à vous tous, fils de casse-noix et fanatiques de Will Ferrell ! En attendant patiemment un officiel Elfe suite qui n’arrivera probablement jamais (désolé), nous sommes là pour vous parler d’un joyau dans le Elfe univers cinématographique qui vous a peut-être échappé.

Nous faisons bien sûr ici référence à l’animation de 2014 mettant en vedette le seul et unique Jim Parsons – le tristement célèbre Sheldon Cooper de La théorie du Big Bang – comme copain.

Elfe : Noël musical de Buddy caractéristiques Guerres des étoiles l’icône Mark Hamill dans le rôle du père perdu de vue de Buddy, Walter Hobbs, Gommages la star Kate Micucci, Papa américain Rachael MacFarlane et Ed Anser reprenant son rôle de Père Noël.

Oh, et avons-nous mentionné que c’est aussi une comédie musicale ?

L’animation, qui a été réalisée par Mark Caballero et Seamus Walsh, suit le voyage de Buddy à New York pour retrouver son père biologique tout en transformant la vie de tous ceux qu’il rencontre et en montrant à chacun la magie de la saison des vacances.