« Elden Ring » révèle de nouvelles informations sur son environnement de jeu

Après une longue attente des fans de la saga « Dark Souls » et d’autres jeux du développeur From Software, en janvier 2022, « Elden Ring » sera enfin mis en vente, un jeu très attendu qui a une collaboration avec l’auteur de fantasy épique George RR Martin, qui était en charge de créer son monde et les personnages qui l’habitent.

Après la révélation de sa première bande-annonce officielle, Bandai Namco a lentement commencé à révéler certains des éléments qui façonneront l’expérience du joueur dans ce nouveau titre de dark fantasy, anticipant récemment de nouveaux détails sur ses environnements narratifs et de jeu.

La page Bandai Namco d’Elden Ring a un texte de présentation mis à jour :

-utiliser l’environnement et la météo pour prendre l’avantage au combat

-la magie dans le jeu sont des « sorts obscurs »

-tourbières, marais, zones herbeuses, buissonnantes

La nouvelle mise à jour des informations officielles pour « Elden Ring » note que les joueurs pourront utiliser la météo, le cadre et l’heure de la journée à leur avantage, ainsi qu’une variété de capacités qui s’étendent sur des dizaines, dont certaines que les fans de FromSoftware trouver une similitude avec « Sekiro: Shadow Die Twice ».

Cette information confirme les déclarations du directeur créatif Hidetaka Miyazaki, qui assure que « Elden Ring » aura une difficulté plus « gérable » par rapport aux autres titres de son équipe de développement. Il est également prévu dans l’histoire du jeu qu’après la destruction de ce qu’on appelle « la source de l’Erdtree », ses fragments sont revendiqués par le demi-dieu fils de la reine Marika l’Éternelle.

Dans « Elden Ring », le joueur doit revendiquer le titre noble d’Elden, qui lui a été promis au moyen d’une légende. Comme dans les titres précédents de FromSoftware, certains personnages non jouables serviront de guides au joueur, offrant des détails importants sur l’histoire.

Il a également été confirmé que le joueur pourra utiliser des « sorts ésotériques », similaires au système magique de « Dark Souls ». « Elden Ring » sera disponible à partir du 21 janvier 2022 pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.