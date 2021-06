« Elden Ring » ramènera un élément populaire de « Dark Souls »

Le Summer Game Fest nous a enfin présenté un premier aperçu de l’un des jeux les plus attendus du studio FromSoftware : « Elden Ring ». Après trois ans de silence total, le jeu a donné un aperçu de ce que nous pouvons en attendre, et avec sa date de sortie, des détails intéressants sur son gameplay ont été révélés.

Il semble que FromSoftware ramènera une fonctionnalité très populaire parmi ses utilisateurs qui n’a pas été implémentée par le studio de développement depuis le dernier volet de la saga « Dark Souls »: son mode coopératif, qui permettra à d’autres joueurs d’entrer dans le monde à partir d’un de vos amis en ligne.

Cela peut sembler une petite chose, mais étant donné que FromSoftware n’a pas utilisé la coopération dans ses titres depuis un certain temps, cela s’avère être une énorme amélioration pour de nombreux joueurs lors de l’extension de l’expérience.

Bandai Namco, la société responsable de la publication de « Elden Ring », a confirmé son mode coopératif à travers la description suivante sur son site officiel : « Présentant un scénario vaste et transparent avec une progression naturelle du temps et de la météo, les joueurs pourront être complètement immergé dans le monde de « Elden Ring » alors qu’ils commencent leur voyage et commencent leur propre chemin ».

Bandai Namco souligne que la vaste carte du jeu pourra être parcourue à pied ou à cheval (une nouveauté parmi les jeux FromSoftware), confirmant qu’ils pourront se connecter avec des amis pour mener des campagnes partagées, bien que les détails spécifiques de cette fonctionnalité sont encore à confirmer. .

FromSofware n’a pas implémenté de mode coopératif dans ses jeux depuis « Dark Souls 3 », sorti en 2016. « Elden Ring » était très attendu grâce à George RR Martin, créateur de la saga littéraire à succès « A Song of Ice and Fire », a participé en tant que créateur du monde et des personnages qui l’habitent. Son arrivée est prévue pour le 21 janvier 2022 et arrivera sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.