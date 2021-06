Elden Ring : c’est ainsi que le temps de jeu et la portée sont

le Récréation de Bague aînée n’est plus un secret. Dans une longue interview avec le site japonais Famitsu, les directeurs des jeux Hidetaka Miyazaki ont maintenant révélé quelques informations qui nous donnent un peu plus de perspicacité Portée et contenu du jeu de rôle donner. Cela inclut également des informations sur le temps que nous sommes susceptibles de passer avec « Elden Ring ».

Temps de jeu d’Elden Ring : c’est le nombre d’heures dont vous avez besoin pour jouer

Comment est le temps de jeu d’Elden Ring ? Selon Hidetaka Miyazaki, « Elden Ring » a une durée de plus de 30 heures de jeu. Cependant, cette spécification de temps est basée sur un style de jeu très simple, par Miyazaki lui-même pas beaucoup de détours est parti. Il admet également qu’il n’est pas doué pour estimer le temps de jeu, donc ce chiffre pourrait éventuellement augmenter ou diminuer de quelques heures.

Incidemment, cela devrait faire de « Elden Ring » le plus gros jeu de FromSoftware à ce jour. Cela n’affecte pas seulement la durée du jeu, mais aussi la taille de la carte. Le monde du jeu ouvert doit pouvoir être exploré en toute liberté, ce qui peut en outre augmenter le temps de jeu en empruntant des itinéraires alternatifs à travers de nombreux forts, catacombes, grottes et tunnels.

Le nouveau Système de voyage rapide Dans le jeu, bien sûr, la durée du jeu peut être davantage influencée, selon que vous parcourez la distance à pied, à cheval ou en voyage rapide en quelques fractions de seconde.

Circonférence et taille de l’anneau d’Elden

Pourtant, le temps total que nous pouvons passer dans « Elden Ring » est susceptible d’être beaucoup plus long que celui d’autres titres FromSoftware tels que Transmis par le sang ou alors Âmes de démon échouer. Bien que les temps de jeu moyens des histoires principales respectives soient également donnés ici comme étant d’environ 30 heures, les deux autres jeux de type Souls contiennent moins de contenu supplémentaire qui peut augmenter considérablement le temps.

Au moins ça parle pour ça portée plus largeLe nouveau jeu de rôle de dark fantasy selon le déjà fonctionnalités confirmées et éléments du monde du jeu est assumé:

Le monde du jeu appelé Terrain intermédiaire plein de marécages, de régions montagneuses, de systèmes de grottes, de forts et de sombres donjons devenir plus grand que jamais et être largement librement explorable dès le départ.

et être largement librement explorable dès le départ. Dans le confirmé 6 domaines principaux chacun attend un grand patron , celui Fragment de l’anneau éponyme d’Elden porte avec lui et doit être vaincu. De plus, il y a d’autres adversaires de boss plus petits.

chacun attend , celui porte avec lui et doit être vaincu. De plus, il y a d’autres adversaires de boss plus petits. L’adressé Voyage rapide ne peut apparemment être déverrouillé que lorsque les zones correspondantes ont été découvertes sur la carte.

ne peut apparemment être déverrouillé que lorsque les zones correspondantes ont été découvertes sur la carte. il y en a un autre Centre auquel vous pouvez revenir, probablement similaire au lien dans « Demon’s Souls ».

auquel vous pouvez revenir, probablement similaire au lien dans « Demon’s Souls ». Hidetaka Miyazaki a déjà confirmé plusieurs extrémités dans le jeu, ce qui devrait vous inviter à rejouer.

dans le jeu, ce qui devrait vous inviter à rejouer. UNE éditeur de personnages étendu devrait donner aux joueurs de nombreuses opportunités de développement libre.

devrait donner aux joueurs de nombreuses opportunités de développement libre. Une Mode multijoueur se présente sous la forme d’un Fonction coopérative jusqu’à quatre joueurs donner.

« Elden Ring » sortira le 21 janvier 2022 Pour PlayStation 5, Xbox Series X/S, Playstation 4, Xbox One et ordinateur.

Plus d’informations sur Histoire et mécaniques de combatqui faisait partie de l’E3 et la présentation du nouveau Bandes-annonces de gameplay ont été annoncés, vous pouvez également lire dans ce post :