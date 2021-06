Elden Ring a enfin une date de sortie et un premier vrai gameplay

La longue attente se termine. Dans le cadre du Summer Game Fest, le Bombe a éclaté et il y avait premières scènes de gameplay à Bague aînée. Mais la plus grande surprise est l’annonce d’un Date de sortie.

Elden Ring sortira en janvier 2022

Oui, vous avez bien lu, Elden Ring a vraiment une date de sortie. Le RPG en monde ouvert très attendu est attendu le 21 janvier 2022 Pour PlayStation 5, Xbox Series X/S, Playstation 4, Xbox One et ordinateur apparaître. Ainsi, Elden Ring est finalement officiellement un Titre génétique croisé.

Comme cela n’aurait pas suffi, le bande-annonce suivante publié:

Que montre la bande-annonce d’Elden Ring ?

À quel point le monde de « Elden Ring » est-il typique pour les développeurs de logiciels l’étoile et en même temps énorme mystère. Dans le gameplay, vous pouvez voir que vous êtes le Monde ouvert avec un cheval Peut voyager. Sinon c’est Formule des âmes mais clairement reconnaissable avec armes différentes, rôles évasifs et d’énormes adversaires.

De plus, certains systèmes semblent également déplacés Sekiro : les ombres meurent deux fois rendre. Votre personnage aussi saut et généralement juste bouge rapidement. Un système de Parry, en revanche, ne pouvait pas encore être reconnu. From Software semble s’appuyer sur ce qu’ils ont déjà fait et l’étendre à nouveau nouveaux élémentscomme le monde ouvert.

Mais aussi le réglage est présenté mystiquement dans la bande-annonce. Une voix hors écran raconte ce que pourrait être l’intrigue. tu prends le relais le rôle la dite terniqui est dirigé par les dieux. Vous cherchez après l’Anneau Ancien – pourquoi exactement n’est pas encore clair. Donc tout reste encore très ouvertce qui est typique d’un jeu From Software.

L’histoire est de jeu des trônes-Auteur George RR Martin en collaboration avec le créateur de Souls Hidetaka Miyazaki écrit. Alors les fans peuvent s’attendre à un atmosphérique, monde épique se calmer.

Le monde bourré d’action d’Elden Ring s’ouvrira enfin à vous en janvier 2022. © From Software / Bandai Namco

On peut en dire beaucoup plus sur Elden Ring en ce moment pas encore dit. Néanmoins, après la longue pause radio enfin le nœud a éclaté et dans le semaines suivantes plus d’informations sur le jeu suivront.