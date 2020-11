Elation Freedom rejoint le club des hypercars électriques

Les Américains d’Elation Hypercars ont développé une nouvelle hypercar électrique, baptisée Freedom, avec châssis en fibre de carbone et trois moteurs électriques de 1394 ch, qui promet d’allier hautes performances à un haut niveau de luxe.

Le club des fabricants d’hypercars électriques compte désormais un nouveau membre avec l’entrée d’Elation Hypercars. C’est une entreprise nord-américaine, dont le siège social se trouve dans le nord de la Californie, qui a développé un super sport appelé Freedom.

Ce modèle n’aura pas de moteur V8 pour offrir des performances élevées, mais un groupe motopropulseur électrique qui développe une puissance de 1394 ch.

À son tour, la carrosserie est réalisée en fibre de carbone, et un rapport poids / puissance est attendu, ce qui promet des performances au niveau des meilleurs super sports.

Fabriqué à la main, Freedom possède un châssis monocoque en fibre de carbone et est équipé de trois moteurs électriques qui transmettent la puissance à quatre roues directionnelles via une boîte de vitesses à deux vitesses.

Cette combinaison offre une puissance de 1040 kW (1394 ch). Sinon, un quatrième moteur électrique est disponible en option, ce qui permet d’augmenter la puissance maximale à 1400 kW (1877 ch).

La version à trois moteurs électriques de Freedom a un poids de seulement 1650 kg. Ce rapport puissance / poids permet à cette hypercar d’accélérer de 0 à 100 km / h en 1,8 seconde et d’atteindre une vitesse de pointe de 418 km / h.

Autonomie de 483 km

La batterie d’une capacité de 100 kWh a été montée en configuration T pour assurer une meilleure répartition du poids et un centre de gravité bas. L’autonomie annoncée est de 482 km en conduite insouciante, atteignant 643 km dans une version de la batterie avec plus de capacité.

La suspension à double bras partage un ADN comme les monologues de la Formule 1. Les systèmes actifs d’aérodynamique et de suspension contribuent à une accélération latérale de 2,0 g en courbe.

La cabine offre une capacité pour deux occupants, avec des revêtements en cuir et en fibre de carbone. et a des revêtements en cuir. Les options de configuration sont nombreuses et font partie du processus d’acquisition.

Le prix d’Elation sur le marché nord-américain commence à deux millions de dollars (1,69 million d’euros).

