El Salvador cherche à être le premier pays avec Bitcoin comme monnaie légale: ils enverront une facture la semaine prochaine

Lors d’une conférence Bitcoin tenue à Miami samedi dernier, le président d’El Salvador a annoncé : veut Bitcoin comme monnaie légale. Il a indiqué que la semaine prochaine, il enverra une proposition au Congrès. S’il va de l’avant, El Salvador sera le premier pays au monde à accepter Bitcoin comme monnaie légale.





Nayib Bukele, président d’El Salvador, a annoncé l’initiative via une vidéo enregistrée qui a été diffusée lors de la conférence Bitcoin à Miami. réJe vois que cela a des avantages à court, moyen et long terme. D’après le communiqué :

« À court terme, cela créera des emplois et contribuera à fournir une inclusion financière à des milliers de personnes en dehors de l’économie formelle et à moyen et long terme, nous espérons que cette petite décision pourra nous aider à pousser l’humanité au moins un peu dans la bonne direction. »

Nayib Bukele et son parti politique ils ont la majorité absolue au Salvador, avec un taux d’approbation de plus de 90 % en ce moment. Il est donc difficile pour leurs propositions législatives de ne pas être approuvées par le congrès. Si la proposition est envoyée au congrès la semaine prochaine, peut-être que dans quelques mois Bitcoin sera la devise par défaut dans le pays d’Amérique centrale.

La dépendance (particulière) vis-à-vis des États-Unis

Actuellement Le dollar américain est la monnaie légale au Salvador. Considérant qu’un quart des citoyens du pays vivent ou travaillent aux États-Unis, une énorme somme d’argent vient des États-Unis dans le pays. Cela rend le pays directement dépendant des États-Unis.

L’année dernière, même avec la pandémie, plus de 6 milliards de dollars ont été envoyés des États-Unis au Salvador. Dans les messages sur Twitter le président a indiqué qu’avec Bitcoin, cela pourrait être « le moyen qui connaît la croissance la plus rapide pour transférer 6 milliards de dollars par an en envois de fonds ».

Le président du pays explique également que une grande partie de l’argent qui vient des États-Unis est souvent perdue par le biais d’intermédiaires. Avec Bitcoin, le montant reçu est maintenu et « améliorera la vie et l’avenir de millions de personnes ». Il ajoute également qu’il s’agit « d’un moyen de faire croître l’économie du pays, en donnant accès au crédit, à l’épargne, à l’investissement et aux transactions sécurisées ».

Enfin, le président a également Il a ouvert les portes des entrepreneurs transformer El Salvador en une sorte de paradis crypto. Il dit que le pays n’a pas d’impôt foncier, pas d’impôt sur les revenus Bitcoin et une résidence permanente immédiate pour les entrepreneurs en crypto.

Via | .

Image | Gouvernement de la Médina de Danilo