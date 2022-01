El Marginal 4 : une nouvelle saison qui retrouve l’essence du début de la série

Netflix

La quatrième saison d’El Marginal arrive sur la plateforme et c’est notre avis SANS SPOILERS des prochains épisodes. Pour ces raisons, vous ne pouvez pas le manquer!

©NetflixEl Marginal 4 : une nouvelle saison qui récupère l’essence du début de la série.

Il manque de moins en moins pour le retour de La frange! Après presque deux ans et demi, la série argentine sera de retour à l’écran avec sa saison 4, mais désormais cela se fera via le service de streaming Netflix. Les nouveaux épisodes seront disponibles à partir de ce mercredi 19 janvier et leurs fans sur les réseaux sociaux ont déjà exprimé leur envie de continuer à profiter de cette histoire. Dans spoilers nous avons déjà vu le quatrième volet et ici nous vous disons ce que nous en avons pensé.

Synopsis officiel : « Après l’incendie de San Onofre, les destins de Pastor, Mario Borges et Diosito se croisent à nouveau dans la prison de Puente Viejo. Les retrouvailles entre Pastor et Diosito ravivent chez les deux des sentiments forts. César, qui y a été transféré, rejoint la confrontation et mène le groupe qui représente les Sub-21. Sergio Antín tire les ficelles de l’extérieur et affronte l’actuel directeur pour prendre le contrôle de la prison. De son côté, Emma Molinari aidera Pastor dans une nouvelle et dangereuse tentative d’évasion.

Avec le recul, on retrouve des saisons 2 et 3 qui fonctionnaient comme des préquelles à l’histoire originale lancée sur Public TV en 2016, qui venaient expliquer des situations qui n’en avaient pas besoin et, malgré leur objectif d’essayer d’enrichir l’intrigue, elles n’ont réussi qu’à que le quatrième volet de la fiction nationale est le plus attendu par le public. Cette fois, on nous présente un argument qui laisse le passé de côté et se concentre sur l’avenir, et ce n’est que l’indication des premiers succès.

Les Borges retrouvailles avec Michel/Pasteur et une partie de la moins de 21 c’est ce que les fans de la série ont voulu voir depuis la fin de la saison 1, alors qu’ils continuent avec les séquelles de l’incendie de San Onofre. Au début, les eaux resteront calmes, mais pas pour longtemps, car elles nous présenteront sous différents angles ce que chacun des personnages vit au sein de Puente Viejo et leur mission est de profiter de chaque pas pour faire le saut final vers leur objectif. .

Bien que la recréation d’une prison de l’intérieur permette aux scénaristes de naviguer à travers des situations fictives, où la brutalité est présente à plusieurs reprises, dans les nouveaux chapitres nous avons un haut degré de violence nécessaire, mais parfois ils conduisent les personnages à commettre des excès qui peut mettre le spectateur mal à l’aise. D’un autre côté, il y a des intrigues secondaires qui n’atteignent pas l’importance voulue et certains visages seront simplement perdus dans l’histoire, comme cela s’est produit dans les tranches précédentes, et c’est la chose la plus négative qui puisse être mise en évidence.

Juan Minujin brille à nouveau comme son rôle de Miguel Palacios, désormais impliqué dans une situation dont il va tenter de tirer parti. Qui doit également être mis en avant pour chacune de ses interventions est Rodolfo Ranni, jouant le réalisateur Benito Galván, puisqu’il est présenté comme une figure correcte, mais derrière une personnalité à laquelle peu de gens seront confrontés. louis luc Oui Ariel Staltari Ils arrivent en tant que Coco et Bardo, qui offrent une nouvelle mélodie à l’histoire. Quant aux protagonistes récurrents comme Claudio Rissi, Nicolas Furtado, Martina Gusman Oui Gérard RomainIls semblent s’être appropriés leurs personnages et ils le montrent à chaque apparition.

En conclusion, la quatrième saison de La frange regarde vers l’avenir et retrouve l’essence de sa première année, après avoir tâté d’arguments qui n’ont abouti à rien, au-delà de certains détails. Les nouveaux épisodes conservent l’esprit de la première diffusion en 2016 avec des personnages qui continuent de fonctionner, mais cette fois au milieu de nouvelles situations. Le retour, après plus de deux ans, sera plus que fructueux pour les fans de la série et répondra aux attentes.

