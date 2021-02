« El Chavo del 8 »: pourquoi son vrai nom n’a jamais été révélé

Sur près de cinq décennies, « El Chavo del 8 » a illuminé sans interruption les maisons de divers pays du monde, au-delà de la langue espagnole, jusqu’à ce qu’il soit annulé. Bien que l’on se souvienne avec tendresse des personnages apparus, il y a des choses que même la plupart des fans de la série ne savent pas.

L’une de ces questions qui se posent à plusieurs est la raison pour laquelle le nom du personnage principal n’a jamais été révélé au cours des 290 épisodes. Eh bien, n’attendez plus car nous dissipons maintenant ce doute.

El Chavo del 8 est une série télévisée de bande dessinée mexicaine créée par et avec Roberto Gómez Bolaños, produite par Televisión Independiente de México. (Photo: Televisa)

POURQUOI LE NOM DE CHAVO N’A-T-IL JAMAIS ÉTÉ DIVULGUÉ?

Selon « El Diario del Chavo del 8 », un livre publié par Roberto Gómez Bolaños dans les années 90 où il révèle des aspects de l’origine de ce personnage, le garçon était orphelin et n’a jamais connu ses parents, car il était très jeune. Abandonné dans une crèche. Oui Bien que tout le monde le connaisse sous le nom d’El Chavito, son vrai nom était Rodolfo Pietro Filiberto Raffaelo Guglielmi, du moins cela a été lu dans le texte du célèbre Chespirito.

Cependant, son identité n’a jamais été révélée dans la série télévisée, car à chaque fois qu’on lui demandait son vrai nom, il n’arrivait qu’à dire « Fili … » et a été immédiatement interrompu par quelqu’un ou un événement survenu dans le quartier.

La vérité est que cette identité n’a jamais été confirmée par lui-même Chespirito, qui a cessé d’exister en novembre 2014, emportant ces données dans la tombe. La même chose a fait sa femme Florinda Meza, qui a évité de faire référence au sujet.

El Chavo del 8 a eu son dernier épisode en janvier 1980 et avait pour titre « La machine à laver » (Photo: Televisa)

LES PROGRAMMES DE CHESPIRITO SORTENT DES AIRS

Début août 2020, les conflits qui existaient entre Televisa et la famille de Gómez Bolaños ont été rendus publics, ils ont donc décidé de mettre fin à la relation. «Bien que attristés par cette décision, ma famille et moi espérons que Chespirito sera bientôt sur les écrans du monde. Nous continuerons d’insister et je suis sûr que nous réussirons », écrivit ensuite Roberto Gómez Fernández, fils du comédien mexicain.

La nouvelle a provoqué la colère et la tristesse des followers de toutes les séries Chespirito et fait ressentir leur malaise sur les réseaux sociaux. Florinda Meza a également parlé de l’événement via son compte Twitter: « Cet acte incompréhensible frappe sa mémoire et ce qu’il respectait le plus: le public ».

«Qu’est-ce que je pense de l’arrêt de la diffusion du programme Chespirito? Bien que je n’ai rien à voir avec cela parce que, inexplicablement, je n’ai pas été appelé aux négociations, je pense qu’à l’heure actuelle, lorsque le monde a le plus besoin de se divertir, le faire est une agression envers les gens« , a écrit.

La célèbre Mme Florinda a critiqué la décision de la chaîne de télévision, car «cela va à l’encontre de leurs propres intérêts commerciaux « et s’est assuré que lesdits programmes « Ils sont cultes ». « Il est triste de voir à quel point vous êtes le moins valorisé dans votre propre maison, à laquelle vous avez donné des millions de dollars »il a ajouté dans un autre tweet.