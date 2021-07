« El Chavo del 8 »: la véritable origine du professeur Jirafales

« El Chavo del 8« Est l’un des programmes de télévision de langue espagnole les plus réussis. C’était sur les écrans de 1971 à janvier 1980. Si le personnage principal était Chavo, le reste de la distribution a également conquis le cœur des téléspectateurs, tel est le cas de la bien-aimée Professeur Jirafales.

Ce personnage a été joué par le grand acteur mexicain Ruben Aguirre, qui a laissé un héritage très important dans le monde artistique, puisqu’au cours de sa vie il a travaillé comme producteur, comédien, scénariste et réalisateur.

Pendant de nombreuses années, on a pensé que le professeur personnage girafe a fait ses débuts en « El Chavo del 8 »; cependant, ce n’était pas le cas. On vous partage ici la véritable histoire des origines de ce professeur qui a amusé petits et grands.

L’ORIGINE DU PROFESSEUR JIRAFALES

La Première apparition du professeur Girafales c’était dans certains segments comiques qui faisaient partie d’une longue émission de variétés. Ils ont d’abord appelé « Chespirotas », et peu de temps après l’émergence d’un autre segment appelé « Les super génies de la table carrée », une parodie des programmes des tables rondes.

Ce sketch faisait partie du programme « Saturday of Fortune » diffusé à la fin des années 1960 au Mexique. L’acteur dont on se souvient a joué Rubén Aguirre et Girafales, un intellectuel qui s’exaspérait facilement au milieu des discussions qui se déroulaient à la table carrée et qui tendaient à l’absurde.

Ce segment de 5 minutes était si populaire auprès des téléspectateurs qu’en 1970, le sketch est devenu une série autonome dans le canal 8 TIM (maintenant NU9VE). La dernière apparition du personnage remonte à 1971 lorsque le programme Supergenios s’appelait « Chespirito et la table carrée », ceci parce qu’ils sont allés sur une autre chaîne.

La première apparition du professeur Jirafales était dans « Les super génies de la table carrée »

PROFESSEUR JIRAFALES DANS LE « CHAVO DEL 8 »

Lorsque Roberto Gómez Bolanos a créé le programme « El Chavo del 8 », il a estimé qu’il devrait y avoir une école pour les enfants du quartier et, par conséquent, un enseignant était nécessaire. Chespirito a décidé d’intégrer le professeur Jirafales dans l’histoire, mais avant il a apporté quelques modifications au personnage, puisque l’original était très grossier et colérique, voire un peu agressif.

Ce qui restait intact du personnage était le costume, le gilet, la cravate large, la moustache taillée et l’inévitable cigare. Voilà comment Le professeur Jirafales est apparu pour la première fois dans le chapitre « Don Ramón pintor », le 12 mars 1973, bien qu’il ait déjà été mentionné dans les épisodes précédents.

Rubén Aguirre a toujours dit qu’il lui était facile de jouer le rôle du professeur Jirafales car il était comme lui : vaniteux, ringard, romantique et rêveur. Telle était la ressemblance qu’il pouvait l’interpréter presque sans l’étudier. Il ne fait aucun doute qu’il a été l’un des personnages les plus aimés de « El Chavo del 8 ».

Le professeur Jirafales rendait toujours visite à la mère de Quico pour lui apporter un cadeau, qui était presque toujours un bouquet de roses (Photo: Televisa)

LES APODES DU PROFESSEUR JIRAFALES

Le professeur Jirafales était un personnage qui a peut-être reçu le plus de surnoms dans le quartier de « El Chavo del 8 ». Le plus connu, bien sûr, était « Maître Longaniza » Par sa taille.

Les autres surnoms étaient « Le toboggan Saltillo« , » La Riata de Jaripeo « et »El Paso Ensebado”. Ils ont également mis « Le chemin de fer arrêté« , » Le tube de tuyau » et « Le pôle avec des jambes”.

Les enfants ne gardaient rien pour eux et l’appelaient des surnoms comme « L’intestin déroulé« , » Le poteau téléphonique « , » Le feu rouge « , »Spaghettis crus”Et“ La Colonne de l’Indépendance ”.