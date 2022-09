Eiza González participera à La Máquina, la nouvelle série de Diego Luna et Gael García Bernal

l’actrice mexicaine Eiza González jouera dans la prochaine série à paraître »La machine », où il participera avec diego lune Oui Gaël García Bernal. La mini-série a été prise pour être produite par Hulu plus tôt cette année, avec González participant à un large casting d’artistes qui donneront vie à ce spectacle en espagnol.

La série sécurise un boxeur vétéran (Garcia Bernal) et son entraîneur (Diego Luna), ce dernier cherchant un dernier coup à un gros titre à l’intérieur du ring, mais s’opposer aux deux est une force mystérieuse de la pègre qui peut assurer que les deux se battre les uns contre les autres, deux n’arrivent jamais à réaliser leur rêve.

González jouera un journaliste sportif en herbe nommé Irasema, qui jouera également l’ex-femme d’Esteban et mère de deux enfants qui connaissent le boxeur et son entraîneur depuis qu’ils sont adolescents. Son personnage est décrit comme un écrivain qui « aborde la boxe comme une forme d’art ».

Après avoir fait carrière dans des feuilletons mexicains, Eiza González a fait ses débuts dans des productions anglophones avec la série »From Dusk til Dawn : The Series », jouant le rôle de la reine vampire Santanico Pandemonium, un personnage devenu célèbre grâce à Salma Hayek dans un film de 1996.

Depuis son rôle d’évasion dans « Baby Driver » en 2017, jouant la moitié d’un duo voleur d’amants face à Jon Hamm, elle a joué dans une série de productions de haut niveau, notamment « Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw », ‘ ‘Godzilla contre. Kong » et »Ambulance » réalisé par Michael Bay de cette année.

Luna et García Bernal produiront la série via leur société de production. Le Gulf Stream. Les deux acteurs sont devenus de fréquents collaborateurs depuis leurs rôles dans le film international Alphonse Cuaron »Et ta mère aussi ». Marco Ramírezqui a participé à de grandes séries de Netflix comme » Daredevil » et » Orange is the New Black », il écrira le scénario et servira de showrunner et de producteur exécutif de la série.

»La Machine » sera une production exclusive de bonjour, bien que sûrement en Amérique latine, vous verrez sa première sur la plateforme de streaming Étoile+. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie officielle.