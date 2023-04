La premier épisode de « The Last of Us » Ce fut un succès retentissant tant auprès du public que de la critique. Par conséquent, il a été possible de confirmer rapidement la réalisation d’une saison 2 et la possibilité de quelques autres. Au fur et à mesure que le processus de production de la série HBO Max progresse, nous connaissons des détails plus importants, tels que le lieu où la suite de l’histoire sera enregistrée.

La confirmation par le studio est intervenue le 27 janvier 2023, peu après la première de la série, ce qui a permis accélérer le processus de réalisation de ce qui est à venir.

Le dernier épisode de la première partie de l’émission diffusée le 12 mars 2023, laissant le public s’attendre à ce que sera désormais la relation de Joel et Ellie. Au chapitre 9, le mensonge du personnage de Pedro Pascal sur les Luciolessemble avoir brisé la confiance que l’adolescent avait en lui.

OÙ SERA TOURNÉE LA SAISON 2 DE « THE LAST OF US » ?

La saison 2 de « The Last of Us » a déjà un nouvel emplacement, selon un Rapport de date limite. Contrairement au premier volet, il ne se déroulera plus à Calgary, en Alberta, mais à Vancouver. Bien que les deux endroits se trouvent au Canada, ils sont très différents, ce qui vous permet de recréer différents scénarios.

Dans la première partie de la série, la plupart des événements ont eu lieu à Boston, au Texas, au Wyoming, au Missouri et au Colorado, des lieux qu’ils ont pu recréer avec les environnements disponibles en Alberta. Bien que cela se soit avéré un peu restrictif, ils ont donc dû échanger les événements à Pittsburgh pour qu’ils soient situés à Kansas City.

Les premiers épisodes de la saison 1 de « The Last of Us » se déroulent à Boston au sein de la série (Photo : HBO)

Il est logique que maintenant la production de « The Last of Us » doive changer de lieu, compte tenu des nouveaux lieux que montrera la saison 2, qui sera basée sur « The Last of Us Part II ».

QUELS LIEUX SERONT MONTRÉS DANS LA SAISON 2 DE « THE LAST OF US » ?

Si la deuxième saison de « The Last of Us » s’inscrit dans la lignée des jeux vidéo, elle devrait diviser le récit en plusieurs histoirescar il y aura de nouveaux personnages qui gagneront en importance.

Dans un premier temps, nous pourrons voir des endroits comme Jackson, Wyomingcar il doit être repris là où le premier épisode s’est terminé, avec Ellie et Joel retournant à la colonie.

D’un autre côté, la ville de seattle et ses environs devraient également être une place importante, étant donné qu’une nouvelle faction appelée la WLF va apparaître et l’un de ses membres aura un rôle presque dirigeant.