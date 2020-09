Eiyuden Chronicle a culminé son Kickstarter avec 4,5 millions de dollars levés

À la mi-juillet, nous avons signalé que Chronique d’Eiyuden, le successeur spirituel de Suikoden, c’était une réalité. Quelques jours plus tard, la campagne de financement du projet affable a commencé en Kickstarter, laquelle a dépassé votre objectif déclaré en moins de 24 heures et c’est devenu l’un des crowfundings les plus financés de la plateforme. À partir de ces moments, il était plus qu’évident que le montant final que le projet de Yoshitaka Murayama serait considérablement plus élevé que son objectif initial, d’autant plus qu’en août avait déjà dépassé 3 millions de dollars.

Et, précisément, son processus de financement est déjà terminé, jetant au total un énorme 4,5 millions de dollars levés. En ce sens, grâce au soutien de 46307 contributeurs, le projet a réussi à dépasser de neuf fois le montant initialement établi, devenant ainsi le titre de financement participatif récent le plus réussi seulement derrière Piliers de l’éternité II: Deadfire, qui a obtenu 4,7 millions de dollars dans la Fig.

De son côté, avoir atteint un tel montant permettra à l’étude en charge de son développement de concrétiser des objectifs supplémentaires, le dernier objectif étant atteint la création par une autre équipe d’un jeu indépendant mais avec des personnages et des éléments partagés. Cependant, face au Chronique d’EiyudenNous attendons toujours d’en savoir plus sur sa proposition, qui sera mise en vente en 2022 sur PC, Xbox Series X, PlayStation 5 et Nintendo Switch.

