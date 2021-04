Effets secondaires du COVID-19: Qu’est-ce que la thrombocytopénie, qui est liée au vaccin AstraZeneca?

La thrombocytopénie naturelle affecte environ un adulte sur 30 000 par an aux États-Unis.

La thrombopénie est une condition par laquelle le nombre de thrombocytes (très petites particules sanguines ou plaquettes) est nettement réduit. Les plaquettes forment des caillots pour arrêter le saignement, donc lorsque vous n’avez pas assez de plaquettes dans votre sang, votre corps ne peut pas former de caillots. Cela peut entraîner des saignements excessifs.

Le gouvernement fédéral a demandé aux autorités australiennes de réglementation médicale et vaccinale de considérer de toute urgence la découverte par l’Agence européenne des médicaments d’un lien possible entre le vaccin COVID d’Oxford / AstraZeneca et de rares caillots sanguins.

Cela fait suite à des rapports au cours des dernières semaines de caillots sanguins chez un petit nombre de personnes dans le monde qui avaient reçu le vaccin AstraZeneca, y compris un homme qui a été hospitalisé à Melbourne.

Les scientifiques ont qualifié la maladie de «thrombocytopénie immunitaire prothrombotique induite par le vaccin» (VIPIT). Mais qu’est-ce que cela signifie réellement, quelle est l’importance du risque et quelles sont les implications pour le déploiement du vaccin en Australie – qui repose actuellement principalement sur le jab AstraZeneca?

Une pénurie de plaquettes

Comme son nom l’indique, VIPIT est une forme de thrombocytopénie.

La thrombopénie est une condition dans laquelle le nombre de thrombocytes (très petites particules de sang ou plaquettes) sont nettement réduits. Les plaquettes forment des caillots pour arrêter le saignement, donc lorsque vous n’avez pas assez de plaquettes dans votre sang, votre corps ne peut pas former de caillots. Cela peut entraîner des saignements excessifs.

La condition a un composante génétique, mais peut également résulter de plus de 300 médicaments courants, comprenant pénicilline et certains analgésiques. Quinine, qui est ajouté à l’eau tonique pour la saveur, peut également très rarement provoquer une thrombocytopénie.

le les symptômes de VIPIT peuvent inclure maux de tête sévères, douleurs abdominales, convulsions et changements visuels. Ceux-ci sont similaires aux symptômes de la thrombocytopénie sans rapport avec le vaccin.

Dans cas rares de thrombocytopénie, des caillots peuvent se développer dans les vaisseaux drainant le sang du cerveau. L’Agence européenne des médicaments a déclaré avoir reçu des rapports de 169 cas des caillots sanguins cérébraux chez les personnes qui avaient été vaccinées avec le vaccin AstraZeneca.

Dans les cas graves, la thrombocytopénie peut être fatale. Il y a eu des décès dus à des caillots sanguins associés au vaccin AstraZeneca, dont 19 au Royaume-Uni.

VIPIT semble présenter 4-20 jours après la vaccination, et jusqu’à présent, le problème a été largement associé à femmes de moins de 65 ans.

Alors, comment ce vaccin pourrait-il potentiellement provoquer une thrombocytopénie? La partie «immunitaire prothrombotique» du nom indique qu’elle est causée par une suractivation du système immunitaire, ce qui nous donne un indice.

Le vaccin AstraZeneca incite les cellules à fabriquer une partie spécifique du SRAS-CoV-2 (le virus qui cause le COVID-19 ), appelée protéine de pointe, que le virus utilise pour se fixer aux cellules lorsqu’il nous infecte.

Le vaccin stimule notre système immunitaire à générer des anticorps contre la protéine de pointe, qui amorce alors le corps à monter une réponse immunitaire contre le SRAS-CoV-2 s’il rencontre le virus à l’avenir.

Mais chez certaines personnes, le vaccin AstraZeneca semble produire des anticorps qui réagissent avec les plaquettes, les faisant coller ensemble, entraînant la coagulation du sang. Cela réduit à son tour le nombre de plaquettes circulantes, et donc la thrombocytopénie.

Ces anticorps sont similaires à ceux trouvés chez certaines personnes sous un anticoagulant appelé héparine. La réponse immunitaire à l’héparine génère des anticorps qui se lient aux plaquettes. Cela peut entraîner des caillots sanguins chez certaines personnes, appelés thrombocytopénie induite par l’héparine. Jusqu’à un patient sur 20 recevant de l’héparine développer une thrombocytopénie.

En gardant à l’esprit que nous n’avons pas encore établi de cause à effet, il est possible que le mécanisme biologique par lequel nous pensons que l’héparine conduit à la thrombocytopénie soit le même mécanisme biologique que le vaccin AstraZeneca.

À quel point est-ce fréquent?

La thrombocytopénie naturelle affecte environ un adulte sur 30000 un an aux États-Unis.

En ce qui concerne le type suspecté induit par le vaccin, selon les données rassemblées par la Thrombosis and Haemostasis Society of Australia and New Zealand, VIPIT est aussi rare que une personne sur 500 000. Mais la société note que les données sont incomplètes.

Différents pays ont signalé des taux différents. La Norvège, par exemple, a jusqu’à présent signalé un sur 25 000 les adultes vaccinés de moins de 65 ans ont présenté une faible numération plaquettaire, des saignements et des thromboses généralisées (caillots sanguins).

Bien entendu, la possibilité que certains de ces cas de thrombocytopénie se soient produits quel que soit le vaccin rend la compréhension des cas induits par le vaccin plus compliquée. Mais dans leur ensemble, la thrombocytopénie semble être plus fréquente dans la population générale que parmi ceux qui ont été vaccinés.

Alors que nous continuons à vacciner le monde, il est probable que de petits sous-groupes de personnes continueront de souffrir de cette complication. La question de savoir si nous pouvons établir un lien de causalité entre le vaccin AstraZeneca et la thrombocytopénie fait l’objet d’une enquête continue.

Soyez conscient, mais pas alarmé

Au milieu de cette enquête en cours, certains pays, comme la Norvège, ont suspendu leurs déploiements du vaccin AstraZeneca. D’autres ont restreint l’utilisation du vaccin dans certains groupes, comme Canada, qui ne l’utilise que pour les adultes de plus de 55 ans, qui peuvent présenter des risques plus élevés de COVID et un risque plus faible de caillots sanguins. Pendant ce temps, le Royaume-Uni s’est engagé à faire autres options de vaccin disponibles pour les plus jeunes.

Nous attendrons de voir comment les experts australiens réagiront. Mais pour la population adulte en général, nous sommes d’accord avec le orientation actuelle d’organismes tels que l’Agence européenne des médicaments et l’Organisation mondiale de la santé que les avantages du vaccin AstraZeneca l’emportent sur les risques.

Cela dit, il n’est pas déraisonnable d’être prudent. Tu devrais surveiller ces symptômes jusqu’à 28 jours après avoir reçu le jab:

essoufflement

douleur à la poitrine ou à l’estomac

gonflement ou froid dans la jambe

maux de tête sévères ou aggravés

Vision floue

saignement persistant

multiples petites ecchymoses, taches rougeâtres ou violacées ou cloques de sang sous la peau.

Si vous ressentez l’un de ces symptômes et que vous êtes inquiet, consultez un médecin.

Anthony Zulli, Professeur agrégé, Université Victoria; Maja Husaric, Maître de conférences; MD, Université Victoria; Maximilien de Courten, Professeur en santé publique mondiale et directeur du Mitchell Institute, Université Victoria, et Vasso Apostolopoulos, Professeur d’immunologie et doyen associé, partenariats de recherche, Université Victoria

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂