Edward Norton «  s’est senti étrange  » à propos du choix de devenir acteur – «  J’ai lutté avec lui en interne pendant longtemps  »

Edward Norton est connu comme l’un des acteurs les plus talentueux et les plus polyvalents du cinéma. Avec de nombreuses nominations aux Oscars et des prix de l’industrie à son nom, il est clair que Norton fait partie d’une classe d’acteurs d’élite.

Malgré son indéniable talent d’acteur, Norton lui-même a évité de s’engager dans la profession pendant plusieurs années. Il lui a fallu un certain temps pour s’engager pleinement parce qu’il n’avait pas la confiance nécessaire pour en faire son travail à plein temps.

Edward Norton n’a pas étudié le théâtre à l’Université de Yale

Norton a fait ses études à l’Université de Yale, où il a étudié l’histoire. Son choix de majeur peut sembler une surprise, compte tenu de son talent, mais il n’a pas jugé nécessaire d’obtenir un diplôme en théâtre pour réussir.

«J’avais un ensemble d’intérêts différents», a déclaré Norton dans une interview de la Fondation SAG-AFTRA refaite en 2015. «Je ne sais pas, à tort ou à raison à l’époque, j’avais une sorte de sentiment que la nature du travail… n’exigeait pas un diplôme de premier cycle en théâtre pour réussir.

Edward Norton « se sentait bizarre » de continuer à jouer

Malgré sa passion claire pour le théâtre, Norton hésitait à s’engager dans ce métier en tant que carrière. Alors qu’il était à l’université, il a décidé de se plonger dans d’autres choses qui l’intéressaient plutôt que d’étudier le théâtre.

«J’avais une réelle ambivalence à propos de – cela prend une minute, je pense, à moins que vous ne soyez juste l’une de ces personnes qui ont l’ambition», a déclaré Norton. «J’avais un sentiment, j’avais de la chance d’avoir différentes choses qui m’intéressaient et que j’avais l’opportunité de faire. … J’avais une certaine ambivalence parce que… je me sentais bizarre dans le choix. Je me sentais bizarre de dire: « Je suis acteur » et je vais essayer de devenir ça. «

Edward Norton ne s’engagerait pas à agir mais continuait à transmettre d’autres opportunités

Norton a vécu longtemps dans le déni de son véritable intérêt, faisant intentionnellement tout son possible pour éviter d’agir comme une carrière. Cependant, il ne pouvait pas non plus se résoudre à s’engager pleinement dans d’autres opportunités de carrière.

« J’ai lutté avec lui en interne pendant une longue période, ou je ne m’admettrais pas que c’est ce que j’allais faire », a déclaré Norton. «Et j’ai fait beaucoup d’autres choses, j’ai étudié d’autres choses, j’ai poursuivi d’autres carrières et des trucs comme ça pendant un moment. Mais j’ai découvert avec le temps que j’atteignais des moments d’opportunité avec d’autres efforts entièrement, puis je les contournais ou ne plongeais pas en point final.

Bien qu’il ait fallu un peu plus de temps pour trouver la clarté, Norton s’est finalement rendu compte qu’il évitait d’autres opportunités de carrière parce qu’au fond, il voulait agir. Une compagnie de théâtre en plein essor à New York l’a incité à s’engager à agir pleinement.

«Et puis une chose particulière est arrivée», a déclaré Norton. «J’ai eu une opportunité qui était une opportunité de vie vraiment substantielle, et j’ai réalisé que je m’esquivais parce que, dans mon esprit, il y avait un groupe de personnes avec qui je commençais à jouer à New York. Et il y avait cette nouvelle compagnie de théâtre qui se formait, et je transmettais d’autres choses pour la possibilité… Et c’est là que j’ai eu ce moment de réalisation que je devrais probablement donner la priorité à la chose… et