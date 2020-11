Eduvanz, soutenu par Sequoia, acquiert la société EDTech Klarity

Klarity, l’idée originale de Manmeet Singh Akali a été acquise par Eduvanz. Klarity est un portail en ligne qui permet aux utilisateurs d’avoir des sessions individuelles avec des mentors d’entreprises telles que ICICI, Google, Jio, etc. Klarity a aidé plus de 5000 personnes à décrocher un emploi avec ses sessions. Klarity se concentre principalement sur les étudiants de troisième cycle.

Eduvanz, en revanche, est une plateforme pour permettre aux gens de suivre leurs passions et de se dépasser. Eduvanz propose des prêts sans intérêt pour permettre l’apprentissage aux étudiants qui ont besoin d’une aide financière. Lancé en 2016 par Varun Sharma et Raheel Shah, Eduvanz a déboursé près de 200 crores ₹ en prêts et aidé des personnes dans 25 villes différentes en Inde. L’acquisition ne pouvait pas arriver à un meilleur moment.

La principale raison de l’acquisition est la tentative d’Eduvanz de tendre la main aux capitaines d’industrie et d’instituts d’enseignement. En augmentant leur rayonnement, Klarity sera en mesure d’offrir ses services à beaucoup plus de personnes qui ont été secouées par la pandémie. Les aspects financiers de cet accord ne sont pas encore rendus publics. Eduvanz a pu obtenir un financement de série A de Sequoia Capital, une société de capital-risque américaine. Le financement levé s’est élevé à près de 5 millions de dollars (37crores ₹).

