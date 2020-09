[editorial] Microsoft, Qu'attendez Vous Pour Annoncer La Xbox Series S?

Dans le monde des fans de Xbox aujourd’hui, il y a deux problèmes qui nous inquiètent plus que la date de sortie de Halo Infinite: Le prix de la Xbox Series X et l’existence de la Xbox Series S. Sur la première question, nous pourrions également dédier un éditorial similaire à celui-ci, car l’absence d’ouverture de réservation et le prix de celle-ci à ce stade en 2020 est inexplicable, à moins que nous n’entrions dans un débat sur la question de savoir si Microsoft attend vraiment Sony révèle ou non celui pour PS5.

Car il est clair que la pandémie a affecté, mais comment démarrer une production unitaire sans avoir une marque de réserve initiale? Parce qu’étant en septembre et avec une date de sortie confirmée pour novembre, il reste très peu de temps. Mais l’inquiétude n’est pas uniquement du côté de Microsoft, l’utilisateur doit aussi faire ses budgets et deviner pour Noël, et au moins savoir s’il peut payer un gros montant ou au contraire, doit le sauvegarder pour continuer à le maintenir. le type avant l’énorme crise économique que nous subissons dans le monde entier.

À mon avis, c’est un peu le merlan qui se mord la queue. Microsoft ne veut pas prendre de risque, la situation ne suffit pas à se lancer pour donner des données sans confiance et d’un autre côté, l’utilisateur a exceptionnellement peur de débourser un argent dont il a besoin sans recevoir de compensation au niveau «next-gen» qui encore, pas Ni Microsoft ni Sony n’ont démontré de manière fiable.

Une Xbox Series S plus nécessaire que jamais

Pour tous ces problèmes précisément, la Xbox Series S devient plus importante que jamais. Pour les utilisateurs souhaitant changer de génération et ne pouvant pas se permettre les quelque 500 € ou plus que coûte la Xbox Series X, ce serait formidable. Mais c’est que pour ceux qui ne sont pas particulièrement intéressés par la 4K et qui veulent juste monter les marches, cela leur donnera aussi un coup de pouce. Les indécis qui croient que la Série X n’a ​​pas encore justifié son prix verront la Xbox Series S comme une raison importante de franchir le pas.

Je pourrais continuer à énumérer les raisons de susciter l’intérêt pour la Xbox Series S, mais c’était un sujet tendance à chaque fois quelque chose à son sujet a été révéléSans être encore officiel, cela nous donne déjà des indices sur le succès qu’une console qui promet de nous faire entrer dans la prochaine génération à faible coût peut être. Pour tout cela, nous revenons à la question du propriétaire.

Captain Obvious pour attaquer

Bien que la Xbox Series S n’existe pas encore officiellement et qu’il soit évité d’en parler, des tests récents qui confirment toute l’année que nous avons entendu des rumeurs à ce sujet, rendent la situation quelque peu ridicule, puisque même l’apparition du X | S sur une carte promotionnelle Xbox Game Pass, il provenait de l’achat d’un contrôleur dans le Microsoft Store lui-même!

C’est ridicule au point de savoir qui voulez-vous surprendre? Les utilisateurs n’attendent pas s’il existe ou non, mais un «quand et comment». Et c’est que nous sommes déjà en train de devenir un peu complexe de Trimagasi, et la seule chose qui peut sortir de notre bouche est un mot: “évident”. Lorsque les sociétés de distribution se voient divulguer le titre ou une bande-annonce, elles avancent généralement les présentations ou au moins les confirment. En fait, le propre Halo Infinite l’a fait récemment avec la confirmation du multijoueur F2P après sa fuite sur le site Web d’un magasin de jouets.

Septembre est sûrement le mois choisi pour donner au moins le prix de la Xbox Series X, car on ne connaît toujours pas les intentions de Microsoft avec la Xbox Series S. Sera-t-il prévu pour 2021? Ou sortira-t-il avec la Xbox Series X? Bien sûr, c’est une grande inconnue que Microsoft maintient sans explication logique, surtout si l’on considère à quel point ils ont été extrêmement ouverts avec toutes les informations de la Xbox Series X.

Et le problème avec cette incertitude est celui du battage médiatique et de l’émotion, les fans sont presque sans s’en rendre compte pour perdre leur patience et leur intérêt pour cette perte d’informations qui semble ne jamais s’arrêter.