Édition Performance. Ford dévoile la plus sportive de la Mustang Mach-E

Premier modèle 100% électrique de l’offre de la marque ovale, la Ford Mustang Mach-E prépare déjà une autre nouvelle variante, promettant des doses exacerbées d’adrénaline. Récompensés par la désignation Performance Edition, ils pèsent essentiellement 480 ch et 860 Nm, garantissant des accélérations de 0 à 96 km / h en 3,5 s à peine!

Pour l’instant sorti uniquement avec les données pour les USA, la Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition surpasse, ainsi, en promesses, la Mach-E GT, pointée, jusqu’à présent, comme la version plus axée sur les performances, du crossover électrique nord -Américain.

À l’heure où la GT se prépare à son arrivée sur le marché, Ford stimule l’appétit des clients potentiels pour une véritable voiture de sport électrique, faisant connaître une version encore plus «raffinée» de la Mach-E GT.

D’ailleurs, en faveur de la Mach-E GT, le fait que cette version Performance Edition annonce les mêmes 480 ch de la première, bien que complétée par un peu plus de couple – 860 Nm, contre la 813 de la GT.

Cependant, grâce à cette petite évolution, la Performance Edition est capable de réduire la capacité d’accélération, de 0 à 96 km / h, de la GT de 0,2 seconde, commençant à annoncer pas plus de 3,5 secondes.

De cette façon et par rapport à la GT, pire, seule l’autonomie, qui, selon la norme nord-américaine EPA, ne dépasse pas 378 kilomètres. En d’autres termes, une perte de 24 kilomètres, par rapport aux 402 km annoncés par la Ford Mustang Mach-E GT.

En plus de contribuer à ces caractéristiques, les réglages que Ford prétend avoir réalisés et qui, associés à une suspension adaptative MagneRide, visent une plus grande efficacité dynamique.

Pour les connexions au sol, des jantes en alliage léger 20 ″, revêtues de caoutchoucs sport Pirelli 245/45 R20, auxquelles s’ajoute un système de freinage Brembo plus grand, avec des disques avant de 19 ″ et des étriers rouges.

À l’intérieur de l’habitacle, des sièges avant de type bacquet, conçus par le département Ford Performance, recouverts d’un matériau que la marque nord-américaine a appelé Performance Grey ActiveX, avec des bordures métalliques et des inserts en tissu réfléchissant.

Enfin et qui fait la différence pour les versions GT, une application aluminium spécifique dans l’instrumentation, en plus de l’emblème à l’arrière, complète cette Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition

Comme vous le savez, ce n’est pas seulement le prix de cette nouvelle édition spéciale, mais aussi, soit dit en passant, si vous allez atterrir ou non sur le Vieux Continent.

