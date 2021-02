"Édition légendaire de Mass Effect": La bande-annonce annonce sa sortie en mai

Electronic Arts a publié une nouvelle bande-annonce pour « Mass Effect Legendary Edition » et a annoncé en même temps la date de sortie officielle. La trilogie remasterisée sortira le 14 mai. Nous savons également maintenant quel contenu propose l’édition légendaire, ce qui a été amélioré dans les jeux et où les remasters diffèrent des originaux.

La date de sortie de la « Mass Effect Legendary Edition », qui avait déjà été divulguée le 12 mars s’est avérée fausse, mais nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour parcourir l’immensité de la galaxie avec le commandant Shepard et son équipage. Le lot des trois premières parties « Mass Effect » est officiellement appelé remaster, mais en fait, les développeurs ont non seulement réorganisé optiquement les jeux, mais leur ont également donné de nouvelles fonctionnalités de jeu, comme le révèle le site officiel du jeu.

Entre remaster …

Parlons d’abord des améliorations optiques et techniques par rapport aux originaux: tous les jeux de la trilogie remasterisée seront lancés à partir d’un lanceur commun et offriront tout le contenu de base et tous les DLC apparus – y compris les armes promotionnelles, les armures et les packs.

Les résolutions des trois jeux ont été augmentées à 4K et le HDR est désormais également proposé. De plus, la trilogie prend désormais en charge le format d’image 21: 9 moderne sur PC. PS4 Pro et Xbox One X jouent la trilogie à 60 FPS, les versions de base offrent 30 FPS. Quand il s’agissait de peaufiner l’optique, BioWare ne s’est pas seulement limité au répertoire standard des remasters et a approfondi le sujet.

… et refaire

Dans les trois jeux, les développeurs ont mis en œuvre des modèles étendus, des shaders et des effets de lumière et ont également affiné la profondeur de champ. Cela devrait être particulièrement visible dans le premier « Mass Effect »: Ici, BioWare a amélioré l’art d’ambiance, les effets visuels et l’éclairage de niveau. Et il y a même quelques améliorations au gameplay de la première partie: le jeu devrait désormais offrir une acquisition de cible, un équilibre des armes et des contrôles améliorés. De plus, BioWare a révisé le comportement des troupes et des couvertures.

Il existe également des innovations mineures dans les options de personnalisation du commandant Shepard. BioWare a à nouveau actualisé les options de personnalisation telles que les cheveux, le maquillage, les couleurs des yeux et les tons de peau. Et la version féminine de Shepard de « Mass Effect 3 » est désormais également disponible en « Mass Effect » et « Mass Effect 2 ».