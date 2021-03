Edge pourrait rendre le jeu Stadia réel sur Xbox Series X et One

La réalité est plus étrange que la fiction et le fait qu’ils aient Edge rend possible de jouer à Stadia sur Xbox.

Des choses plus étranges ont été vues dans ce vignoble de jeux vidéo. Pourquoi allons-nous nous tromper. Mais que tu peux jouer à Stadia sur Xbox, et même Amazon Luna quand il atterrit, le plus curieux. Et si vous vous demandez comment cela est possible, la solution est simple: la version basée sur le moteur Google d’Edge arrive sur la console.

Le dernier navigateur Microsoft est basé sur Chromium. Autrement dit, il a la même architecture que Chrome de Google. Et cela permettrait également de reproduire des applications basées sur son moteur.

Du moins, c’est ainsi que The Verge le raconte. Le média a accédé aux déclarations de ceux qui testent les versions les plus récentes sur leur Xbox (à la fois Series et One) et ont pu vérifier ces améliorations dans le navigateur. Mais attention, cela n’inclurait pas seulement les jeux de Google ou d’Amazon.

la dernière version à sauter Xbox Alpha inclut la version Chromium de Microsoft Edge pic.twitter.com/C34d59UYuJ – Tom Warren (@tomwarren) 6 mars 2021

Une autre conséquence de l’amélioration de cette compréhension est que les applications basées sur le navigateur seront plus optimisées. On parle de Twitch, Twitter, mais aussi d’autres comme Skype ou, surtout, Discorde. Bien sûr, cela toujours via ses versions Web, pas les applications elles-mêmes.

Parallèlement à tout cela, il semble que la version d’Edge qui arrive sur Xbox One et Xbox Series X | S inclura certaines des fonctions déjà présentes sur PC. Par exemple, des extensions seront disponibles, mais aussi des onglets verticaux, des collections ou d’autres éléments,

La mise à jour n’a pas de date définitive pour attirer le gros des utilisateurs, mais elle devrait le faire tout au long du printemps. Maintenant, la question est de savoir si vous jouerez à Stadia sur Xbox juste pour vous montrer?