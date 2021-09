Eddie Murphy signe un contrat de trois films avec Amazon Studios

Il a été annoncé aujourd’hui qu’Amazon Studios a conclu un contrat de film de trois images et de premier aperçu avec Eddie Murphy, nominé aux Oscars et lauréat d’un Emmy Award. Sous le pacte, Eddie Murphy jouera dans trois films pour Amazon Studios et développera des projets de films originaux pour Prime Video et Studios avec le potentiel de jouer le rôle principal.

L’accord avec Amazon officialise la relation de Murphy avec Amazon Studios dans la foulée du succès de À venir 2 Amérique. Après sa sortie le 5 mars sur Prime Video, la comédie était le film en streaming n ° 1 du week-end, avec le week-end d’ouverture n ° 1 de tout autre film en streaming en 2021 à ce jour et le week-end d’ouverture n ° 1 de tout film en streaming au cours des 12 derniers mois (fermeture des cinémas post-COVID). Le film a également dominé les classements hebdomadaires de streaming de Nielsen parmi tous les contenus SVOD diffusés en continu.

« Eddie est une légende à la fois devant et derrière la caméra », a déclaré Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios. « Avec un génie comique et dramatique indéniable, il propose constamment des histoires et des personnages divertissants et originaux au public du monde entier. Nous ne pourrions être plus ravis d’aider à perpétuer la tradition et d’accueillir officiellement Eddie dans la famille amazonienne. »

Un artiste exceptionnel au box-office, Murphy figure sur une très courte liste d’acteurs qui ont joué dans plusieurs films de 100 millions de dollars au cours des trois dernières décennies, de Flic de Beverly Hills à Garderie Papa. Il a récemment dépeint la légendaire personnalité de la bande dessinée underground, Rudy Ray Moore, dans Netflix Dolemite est mon nom, une performance qui lui a valu de nombreux éloges de la critique, ainsi qu’une nomination au Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie musicale ou une comédie et une nomination à la Critics Choice Association pour le meilleur acteur. De plus, il a récemment reçu un Emmy Award pour le meilleur acteur invité dans une série comique pour son retour dans sa comédie alma mater, Saturday Night Live.

Auparavant, Murphy avait reçu des critiques élogieuses et des critiques élogieuses pour son interprétation de James « Thunder » Early in the Dreamworks film Filles de rêve, une performance qui lui a valu le Golden Globe, les Screen Actors Guild et les Broadcast Film Critics Association Awards du meilleur acteur de soutien dans un film, ainsi que sa première nomination aux Oscars dans la même catégorie.

Ensuite, Murphy produira et jouera dans Beverly Hills Cop 4 de Netflix et jouera en face de Jonah Hill dans une comédie réalisée par Kenya Barris pour Netflix. Les fans de la franchise implorent le retour du combo Axel Foley (Murphy), John Taggart (John Ashton) et Billy Rosewood (Judge Reinhold). Pour moi personnellement, bien qu’il n’y ait peut-être pas de vraie raison pour qu’Axel rende visite à Serge dans le prochain épisode, Bronson Pinchot est toujours l’un de mes acteurs préférés à ce jour. Ramenez le cousin Balki, tant qu’on y est. Si vous pensez toujours qu’il n’ajoutera pas ce quelque chose de spécial que seul Pinchot peut apporter, me permettrez-vous de présenter cet argument ? Deux jurons suivent, mais Murphy rit aussi.

Je repose mon cas. Serge est indispensable. Et si Murphy nous a coupé un morceau sur lequel jouer, aussi… « Ma copine veut faire la fête tout le temps, faire la fête tout le temps, faire la fête tout le temps… » Chute totale du micro.

Sujets : Venir en Amérique 2, Venir en Amérique 3