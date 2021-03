Edddie Murphy révèle pourquoi il a renoncé à jouer

Après avoir été l’un des comédiens les mieux payés d’Hollywood dans les années 1980 et 1990, au cours des dix dernières années, nous n’avons vu que cinq films dans lesquels Eddie Murphy a un rôle de premier plan, ce qui est en partie lié à son rôle dans les récompenses Razzie.

Créé en 1980, le «Prix ​​Golden Raspberry« (RazzieBref), ce sont des récompenses parodiques qui se déroulent dans une cérémonie qui cherche à récompenser les pires du cinéma. Au milieu des années 2000, Murphy aurait été couronné « Pire acteur de la décennie », en raison de choix de casting douteux dans des films tels que « Norbit« Ou »Les aventures de Pluto Nash».

À présent Murphy a réussi à refaire surface dans un second vent de popularité grâce à sa participation au film de Netflix « Dolemite est mon nom« , Son prix Emmy pour »Meilleur acteur invité dans une série télévisée« En 2020 et la sortie récente du film »Coming 2 America « , qui est déjà disponible sur Vidéo Amazon Prime.

Cependant, lors d’une récente participation au podcast WTF de Marc Maron, l’acteur et comédien a reconnu que sa retraite momentanée d’acteur remonte à la façon dont le titre décerné par le Razzies cela l’a affecté personnellement.

«Il a fait de très mauvais films. Je pensais: «Ce n’est plus amusant. Ils me donnent des Razzies, les salauds me donnent le «pire acteur de tous les temps», alors j’ai pensé qu’il était peut-être temps de faire une pause.

L’acteur souligne que ce répit ne devait durer qu’un an, mais qu’il se transformerait soudainement en six ans et il ressentait le besoin que la dernière chose que les gens voyaient à son travail ne soit pas ces films qu’il considère comme des ordures.

Le plan était de faire «Dolemite», Saturday Night Live, Coming 2 America, puis de faire du stand-up et de voir comment on se sent par la suite. Au moins, ils verraient que je suis toujours drôle.

D’une certaine manière, son plan fonctionnerait. Après la première de « Dolemite est mon nom», Le jury des prix Razzie lui attribuerait le « Prix de la Rédemption » pour son travail dans le film centré sur la figure de Rudy Ray Moore, star du genre blaxploitation dans les années 70.

Murphy serait également nominé pour Globe d’or 2020 pour ce même rôle, alors que le film serait considéré dans la catégorie «Meilleur film musical ou comique». Vous pouvez lire notre critique de « Coming 2 America».