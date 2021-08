Ed Asner meurt, la légende hollywoodienne avait 91 ans

Nous avons perdu une autre légende alors que l’acteur, activiste et philanthrope vétéran Ed Asner est décédé. Asner, qui a fait rire des millions de personnes avec son rôle de Lou Grant dans Le spectacle de Mary Tyler Moore ainsi que de nombreux autres rôles, est décédé paisiblement dimanche matin alors qu’il était entouré de membres de sa famille. La cause du décès n’a pas été révélée pour l’artiste bien-aimé. Il avait 91 ans.

Icône de la télévision, Asner est l’interprète masculin le plus récompensé de l’histoire des Emmy avec sept victoires au total pour son jeu d’acteur. Cinq d’entre eux étaient pour son rôle le plus reconnu en tant que Lou Grant, l’un des personnages les plus populaires de la télévision classique. Jouer le rôle dans les années 70 et 80 sur Le spectacle de Mary Tyler Moore, Asner a également repris ce rôle pour sa propre série dérivée Lou Grant, qui a duré cinq saisons entre 1977-82.

L’apparition d’Asner dans les deux séries fait de lui l’un des rares acteurs à jouer le même personnage à la fois dans une comédie et un drame. Il a remporté trois Emmy Awards d’acteur de soutien dans une série télévisée comique pour avoir joué Lou Grant dans Le spectacle de Mary Tyler Moore et plus tard, il a remporté deux autres victoires pour l’acteur principal dans une série télévisée dramatique pour le spin-off. Il a également remporté le prix du meilleur acteur principal pour 1976 Homme riche, pauvre homme et performance unique exceptionnelle par un acteur de soutien pour les années 1977 Racines.

En plus de son travail sur petit écran, Answer est apparu dans de nombreux films au fil des ans. Il a notamment dépeint le méchant de John Wayne dans le rôle de Bart Jason dans le Western de 1966. Eldorado. Certains de ses autres rôles au cinéma mémorables incluent Guy Banister dans JFK, Oncle Charlie dans Pluie torrentielle, et la voix de Carl Fredricksen dans Pixar’s En haut. Il a également joué le Père Noël dans de nombreux longs métrages, dont celui de 1996 L’histoire du Père Noël avec Betty White et les années 2003 Elfe avec Will Ferrell.

Au cours de la dernière décennie, Asner a continué à jouer de 80 à 90 ans. Il aurait des rôles dans des émissions de télévision comme La classe ouvrière, Michel, les mardis et jeudis, et La bonne femme. L’année dernière, il est apparu dans un épisode de Famille moderne et a joué un rôle récurrent dans Briarpatch. Asner a également eu des rôles vocaux importants dans les émissions d’animation Gargouilles, Homme araignée, et Freakazoid !. Ses derniers rôles au cinéma sont pour les années 2020 MOM : les mères des monstres et Entourage des seniors.

En tant qu’acteur de télévision prolifique, Asner a été vu dans de nombreuses autres émissions de télévision notables sur plusieurs décennies. Ses autres crédits sur petit écran incluent Le fugitif, Aperçu, Mission impossible, Histoire policière, Hawaï Five-O, Batman : la série animée, Animanes, Roseanne, Les fichiers X, Les Simpsons, et CSI : NY.

La mort d’Asner survient quelques jours seulement avant que son dernier rôle n’arrive dans la nouvelle série Disney + Jours creusés. Servant de série dérivée à En haut, le spectacle ramène Asner pour reprendre le rôle de Carl, car il avait déjà terminé tout son doublage pour le personnage. La série fera ses débuts sur Disney+ le 1er septembre.

En ce moment, nos pensées vont aux amis et à la famille d’Asner alors qu’ils traversent la douleur de son décès. À travers la comédie et le drame, Asner a longtemps été l’un des meilleurs acteurs de notre temps, et il manquera beaucoup à beaucoup. Qu’il repose en paix. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Avis de décès