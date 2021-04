Écoutez-vous des podcasts sur Spotify? Vous allez adorer ces nouvelles fonctions de l’application

Spotify reçoit une grosse mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités pour les podcasts. Ce sont toutes les nouvelles qui arrivent sur l’application.

Si vous faites partie de ceux qui préfèrent utiliser Spotify pour écouter des podcastsAu lieu de l’une des nombreuses applications de podcast disponibles aujourd’hui, la société a de bonnes nouvelles pour vous aujourd’hui. L’application a été mise à jour avec un bon nombre de Nouveautes.

Il y a plusieurs changements qui accompagnent cette mise à jour, certains d’entre eux destinés à introduire nouvelles fonctionnalités, et d’autres pour améliorer les fonctionnalités déjà disponibles. Nous allons passer en revue tout ce qui change à partir d’aujourd’hui avec l’expérience de podcasting sur Spotify.

Une meilleure expérience de podcasting sur Spotify

La première des nouveautés est destinée à aider les utilisateurs de la plateforme à découvrir de nouveaux podcasts, à travers le meilleurs épisodes publiés jusqu’à la date. Pour cela, un tableau de « Meilleurs épisodes », qui montrera les programmes individuels de chaque podcast.

Ces programmes sont choisis en fonction de leur popularité, bien que la société explique que cette fonction mettra également en évidence d’autres podcasts qui ne sont pas si populaires, mais qui méritent d’être soulignés.

En plus de ce qui précède, Spotify a également créé une page Web à partir de laquelle consulter les meilleurs podcasts de chaque sujet, ce qui nous permet de sélectionner notre catégorie préférée et de voir quels sont les podcasts les plus populaires sur la matière. En ce sens, la société explique que la manière de mettre en évidence les podcasts par rapport aux autres a été améliorée, en utilisant la méthode suivante:

Désormais, le nombre d’abonnés au podcast sur Spotify influence l’algorithme et la définition de ce qui constitue un podcast «top», ainsi que les numéros d’auditeurs uniques récents de Spotify, ce qui le rend plus réaliste pour les nouvelles émissions. Perçage de bulles à croissance rapide, pour ainsi dire. «

Pour conclure, la marque introduit un nouveau fonctionnalité visant à améliorer l’expérience utilisateur lors du partage de podcasts avec d’autres personnes. Un nouveau type de cartes personnalisées a été inclus, que les créateurs de podcast et leurs auditeurs peuvent utiliser pour partager des émissions avec d’autres.

Spotify lance «Car Thing», son propre lecteur de musique intelligent pour voiture

Toutes les actualités annoncées par Spotify sont désormais disponibles Pour les utilisateurs. Cependant, le nouveau web des meilleurs podcasts ne reflète, pour l’instant, que les données des États-Unis.

