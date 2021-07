Écoutez « Stoned At The Nail Salon », le nouveau single de Lorde

Après avoir épaté les fans le mois dernier avec la sortie de « Solar Power », la chanson titre de son nouvel album studio, Lorde est de retour avec un nouveau single acoustique relaxant intitulé « Stoned At The Nail Salon ». , préparant son retour sur la scène musicale après la sortie de son album acclamé « Melodrama » en 2017.

« Cette chanson est une rumination sur le fait de vieillir, de s’installer dans une vie domestique et de se demander si les bonnes décisions ont été prises », a déclaré Lorde dans un communiqué à propos de sa nouvelle chanson, que vous pouvez écouter ci-dessous.

«Je pense que beaucoup de gens commencent à se poser ces questions à mon âge, et c’était réconfortant pour moi de les écrire, en espérant qu’elles trouvent également un écho auprès des autres. J’ai utilisé cette chanson comme un fossé pour trop de pensées », a commenté Lorde.

Lorde interprétera en direct « Stoned At The Nail Salon » dans la nouvelle édition de « Late Night With Seth Meyers », ceci après avoir fait ses débuts « Solar Power » la semaine dernière dans l’émission de Stephen Colbert, où il a révélé de nouveaux détails de son nouvel album produit avec Jack Antonoff .

L’album est une célébration du monde naturel, une tentative d’immortaliser les sentiments profonds et transcendantaux que j’éprouve lorsque je suis à l’extérieur.

Lorde assure que c’est dans les moments de cœur brisé, de chagrin, d’amour profond ou de simple confusion, c’est dans le monde naturel qu’elle cherche des réponses à ses doutes, s’assurant qu’elle a appris à respirer profondément et à se mettre en phase avec la nature, et que cet album était ce qui est sorti de cette expérience.

Lorde prépare également son retour sur scène en 2022, avec quelques dates prévues entre mai et juin de la même année. Il a également une participation garantie à Primavera Sound à Barcelone, partageant la scène avec The Strokes, Tame Impala et des dizaines d’autres artistes.