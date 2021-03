Écoutez le nouvel album de Lana Del Rey, «Chemtrails Over The Country Club» | 45S

Elizabeth Woolridge Grant, mieux connue sous le nom de Lana Del Rey, a sorti son nouvel album studio, ‘Chemtrails Over The Country Club’ après avoir subi plusieurs retards dans la date causés par la pandémie de Covid-19.

Après avoir sorti trois singles pour promouvoir le label, la suite de ‘Norman Fucking Rockwell!’ Il est désormais disponible sur les principales plateformes numériques et présente la participation de Zella Day et Weyes Blood à la chanson «For Free» On savait déjà qu’il figurerait sur l’album grâce à un spectacle de 2019 dans lequel Lana a invité les deux artistes à monter sur scène pour interpréter la chanson.

Jusqu’à présent, NME lui a attribué une note de cinq étoiles, affirmant que «l’album rappelle que, plus qu’être influencée par des personnes comme Joan Baez et Stevie Nicks, elle est désormais à égalité avec eux. »

Alors que Pitchfork lui a donné un 7,5 sur 10 dans lequel il mentionne que «le sixième album de Lana Del Rey retrouve la grandeur au profit de moments plus petits et plus intimes. Il porte un esprit vagabond de folk et américain sans perdre le mélodrame romantique de ses meilleures œuvres.

Il ne fait aucun doute que Lana Del Rey est devenue l’une des icônes les plus représentatives de la décennie Et il semble qu’elle ne soit pas encore prête à faire une pause, puisqu’en février, elle a révélé qu’elle avait enregistré un album de reprises de chansons country et en décembre de l’année dernière, elle a annoncé qu’elle sortirait un LP de « standards et classiques américains . »

De «Chemtrails Over The Country Club», le clip de «Let Me Love You Like A Woman», «Chemtrails Over The Country Club» a déjà été publié et aujourd’hui (19 mars) le troisième est sorti, par «White Dress» , thème qui démarre l’album.

Ci-dessous vous pouvez écouter le nouvel album de Lana Del Rey, «Chemtrails Over The Country Club».